Das wird ne enge Kiste...: Nickel-Knappheit im Anmarsch - TOP-Unternehmen greift an, um den Markt zu dominieren!

Nickel ist heute unverzichtbar. Es steckt in Elektroautobatterien, wird zur Herstellung von Edelstahl verwendet und ist entscheidend für die grüne Energiewende.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in einer Zeit, in der Nickel zu einem der wichtigsten Rohstoffe der Welt wird, steht ein Unternehmen an vorderster Front: Canada Nickel (WKN: A2P0XC). Mit seinem bahnbrechenden "Crawford'-Nickel-Sulfid-Projekt und der Unterstützung durch die kanadische Regierung ist diese Firma perfekt positioniert, um die bevorstehende Nickel-Knappheit zu nutzen und gleichzeitig eine grüne Zukunft zu gestalten.

Nickel: Der Rohstoff der Zukunft - und die Chance für explosive Kursgewinne!

Mit einer drohenden globalen Nickel-Knappheit, besonders außerhalb von China und Indonesien, stehen Investoren vor einer einmaligen Gelegenheit. Canada Nickel (WKN: A2P0XC) bietet nicht nur eines der weltweit größten Nickelvorkommen, sondern auch eine klare Vision: eine nachhaltige, emissionsarme Nickelproduktion, die in der Bergbauwelt neue Maßstäbe setzt.

4,38 Mio. CAD von der kanadischen Regierung - Ein entscheidender Meilenstein!

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) hat einen bedeutenden Schritt nach vorn gemacht. Die kanadische Regierung hat eine bedingte Zusage in Höhe von 4,38 Mio. CAD aus dem "Critical Minerals Infrastructure Fund" zugesichert. Dieser Beitrag wird für prä-implementierte Studien zur Entwicklung elektrischer Infrastruktur im Rahmen des "Crawford' Nickel-Sulfid-Projekts verwendet. Dies zeigt das enorme Vertrauen, das die Regierung in die Fähigkeit von Canada Nickel setzt, einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Rohstoffversorgung Kanadas zu leisten.

"Crawford': Ein Nickel-Gigant mit grüner Zukunft!

Das "Crawford'-Projekt steht kurz davor, die gesamte Nickelindustrie zu revolutionieren. Mit einer erwarteten Betriebsdauer von mindestens 41 Jahren, einem jährlichen EBITDA von 811 Mio. USD und einem freien Cashflow von 546 Mio. USD in den besten Produktionsjahren ist dieses Projekt ein wahres Schwergewicht. Zudem wird "Crawford' durch die Nutzung des sauberen Stromnetzes in Ontario seine Treibhausgasemissionen um mehr als 60 % reduzieren - eine wahre Meisterleistung in Sachen Nachhaltigkeit. Darüber hinaus bietet das Projekt CO2-Speicherkapazitäten, wodurch es zu einem Netto-Null-Emissions-Vorhaben wird. Dies passt perfekt zu Kanadas Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein.

Die zugesagten Mittel der Regierung decken einen großen Teil der 9,6 Mio. CAD für die geplanten Studien ab, während Canada Nickel selbst 5,2 Mio. CAD beisteuert. Diese Studien sind ein entscheidender Schritt, um die grüne Infrastruktur voranzutreiben und das Projekt auf die nächste Stufe zu heben.

Wichtige Investoren an Bord: Agnico Eagle, Samsung SDI und Anglo American!

Nicht nur die kanadische Regierung glaubt an das Potenzial von Canada Nickel (WKN: A2P0XC). Agnico Eagle hält 11 % des Unternehmens, Samsung SDI 8,7 % und Anglo American 7,6 %.

Quelle: Canada Nickel

Diese Branchengrößen investieren in Canada Nickel, weil sie wissen, dass das Unternehmen eine Schlüsselrolle im Nickelmarkt der Zukunft spielen wird. Diese strategischen Partnerschaften unterstreichen das Vertrauen in die langfristige Wertsteigerung und das immense Wachstumspotenzial.

Zweitgrößte Nickelressource der Welt und mehr auf dem Weg!

"Crawford' ist bereits das zweitgrößte Nickelvorkommen weltweit, und das ist nur der Anfang. Canada Nickel (WKN: A2P0XC) hat das Potenzial, noch größere Ziele zu erschließen. Mit einem konsolidierten Gebiet von 42 km² im renommierten "Timmins'-Bergbaugebiet - 25-mal so groß wie die geophysikalische Fläche von "Crawford' - verfolgt das Unternehmen ein ambitioniertes Wachstum.

Quelle: Canada Nickel

Mit zehn Zielen, die größer als "Crawford' sind, und erfolgreichen Explorationsbohrungen bei 15 von 16 Zielen, ist das Unternehmen perfekt positioniert, um in den kommenden Jahren weitere gewaltige Ressourcen zu erschließen.

Zweiter mächtig mineralisierter Abschnitt bei "Bannockburn'!

Canada Nickels (WKN: A2P0XC) Power-Projekt "Bannockburn' steht bekanntlich ja für ein mächtige Massivsulfidvorkommen. Davon zeugen die sensationellen 1,61 % Nickel, die Bohrloch BAN24-18 in der vielversprechenden "F'-Zone über 12 m durchteuft hat, einschließlich grandioser 3,95 % Nickel über 4,0 m. Diesem satten ersten Streich folgt nun ein zweiter. So konnte mit Bohrung BAN24-20 ein zweiter bedeutender Nickelsulfid-Abschnitt über fette 9,2 m innerhalb eines insgesamt hoch mineralisierten Abschnitts von 12,7 m durchschnitten werden.

Quelle: Canada Nickel

"Bannockburn' liegt mit seinem mächtigen mineralisierten Fußbadruck von 0,4 km² im hochgradigen "Timmins'-Distrikt, wo Canada Nickel (WKN: A2P0XC) ein sensationelles Sammelsurium von sieben neuen Ressourcen besitzt inklusive sechs neuer Zielgebiete. Alle zusammen schauen auf ein Vielfaches an mineralisiertem Fußandruck verglichen zum Flaggschiffprojekt "Crawford', das wohlgemerkt auf der weltweit zweitgrößten Nickelreserve sitzt.

Quelle: Canada Nickel

Doch bei Superlativen kann "Bannockburn' locker mithalten, schließlich stellen die Arbeiten auf dem Grundstück die erste Massivsulfid-Bohrung von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) dar, eine Premiere, die mächtiges Potenzial verspricht.

Wie Canada Nickel BAN24-18 entdeckte!

Mit den ersten Bohrungen in der prosperierenden "F'-Zone konnten mit Bohrloch BAN24-18 ja bereits mächtige Massivsulfide durchschnitten werden, die die oben bereits erwähnten, fetten Volltreffer 1,61% Nickel über 12 m inklusiver 3,95 % Nickel über 4 m lieferten. Eine anschließende elektromagnetische Bohrlochuntersuchung von BAN24-18 sollte dazu beitragen, die Größe und Lage der hochgradigen Mineralisierung in der vielversprechenden "F'-Zone zu verstehen. Und das gelang Canada Nickel (WKN: A2P0XC) natürlich auf erstklassige Art und Weise. Denn durch die Interpretation der Untersuchungsergebnisse konnte ein Ziel etwa 130 m unterhalb von BAN 24-18 identifiziert werden, welches schließlich mit Bohrung BAN24-20 erfolgreich erprobt wurde, wie sich sehr beeindruckend am Bohrkern mit stark mineralisiertem Peridotit von etwa 12,7 m Länge erkennen lässt.

Quelle: Canada Nickel

Klare Sache, dass Canada Nickel (WKN: A2P0XC) nun diesem erneuten Erfolg tiefer und weiter auf den Grund geht und aktuell eine weitere elektromagnetische Untersuchung in Bohrloch BAN24-20 durchführt, um die Fortsetzung und Ausdehnung jener hochgradigen Horizonte zu testen, die in BAN24-18 und BAN24-20 durchteuft wurden.

Hochgradiges Potenzial mit fantastischer Fortsetzung!

Hochgradige Kontinuität ist für Mark Selby, CEO von Canada Nickel (WKN: A2P0XC), angesichts des Power-Portfolios seines Unternehmens fast schon tägliche Routine. Dennoch lösen auch bei ihm die jüngsten Ergebnisse von "Bannockburn' Jubelgefühle aus:

"Gleich mit der zweiten Bohrung in der "F'-Zone von "Bannockburn' konnten wir einen weiteren bedeutenden Nickelsulfid-Abschnitt identifizieren. Das schließlich unterstreicht ein weiteres Mal sehr eindrucksvoll, das "Bannockburn' das einzigartige Potenzial für hochgradige Nickel-Ressourcen besitzt, welches es weiter zu heben gilt. Das gilt umso mehr, als wir ja gleich mehrere geophysikalische Ziele dort haben. Entsprechend entschlossen gehen wir nun die nachfolgenden geophysikalischen Bohrungen an."

"Crawford'-Projekt schreitet entschlossen im Zeitplan voran!

Meilensteine und Mega-Ergebnisse gehen bei Canada Nickel (WKN: A2P0XC) Hand in Hand. So wurden zudem für das hochgradige Power Nickelsulfid-Flaggschiffprojekt "Crawford' die Umweltverträglichkeitserklärung bei der kanadischen Behörde für Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht. Damit setzt Canada Nickel seinen rasanten Entwicklungskurs von "Crawford' entschlossen und gezielt fort und hält weiter Kurs auf eine finale Bauentscheidung Mitte kommenden Jahres.

Quelle: Canada Nickel

Erstellt wurde Umweltverträglichkeitserklärung von Stantec, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich nachhaltiges Design und Engineering.

Multipler Input für gemeinsames Ziel!

Bereits seit 2021 arbeitet Canada Nickel (WKN: A2P0XC) an dieser für die Baugenehmigung zu wichtigen Umweltverträglichkeitserklärung und hat dabei sowohl wissenschaftliche Studien durchgeführt wie auch alle Anspruchsgruppen miteinbezogen. Das geschah durch die frühe und permanente Einbeziehung indigener Nationen, lokalen Gemeinschaften und Interessengruppen ebenso wie durch Arbeitsgruppensitzungen, Tagen der offenen Tür und Ortsbesichtigungen. Dadurch konnte sich Canada Nickel die volle Unterstützung aller Anspruchsgruppen bei der Projektplanung sichern.

Nicht zuletzt stellt "Crawford' auch bereits vor seinem Bau und der folgenden mächtigen Nickel-Produktioneinen wichtigen Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung der Region dar, weil mit der Schaffung von Tausenden von Arbeitsplätzen auch lokale Unternehmen gestärkt werden und insgesamt ein beträchtlicher Beitrag zum Wirtschaftswachstum von Ontarios Norden geleistet wird.

Hält man sich vor Augen, dass "Crawford' über die 41 Jahre seines geplanten Betriebs phänomenale 63 Mrd. CAD an Einnahmen, 7 Mrd. CAD an Einkommenssteuern auf Bundes- und Provinzebene und weitere 2,6 Mrd. CAD an Bergbausteuern abwerfen wird, bei einer Gesamtinvestition von 6,8 Mrd. CAD, kann man sich vorstellen, welch große Bedeutung diese künftige Cash-Maschine für die Region besitzt.

Erstklassige Entwicklung mit Blick auf fette Produktion!

Für Mark Selby, CEO von Canada Nickel, stellt die Einreichung der Umweltverträglichkeitserklärung einen wichtigen Meilenstein hin zum Bau von "Crawford' dar - ein Meilenstein, den man wohlgemerkt in gerade einmal fünf Jahren erreicht hat:

"Vom fünften Bohrloch im September 2019 hin zum ersten Bergbauprojekt in Kanada entwickelt, das eine Umweltverträglichkeitserklärung gemäß "Impact Assessment Act 2019' einreicht, das ist eine außergewöhnlich dynamische Entwicklung, die unser Selbstverständnis als Unternehmen widerspiegelt. Möglich gemacht hat das neben der erstklassigen Arbeit unseres Teams und unserer Partner natürlich auch unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinschaften und Interessengruppen ebenso wie das Engagement der Bundesregierung für zeitnahe und effiziente Genehmigungsverfahren. Umso entschlossener schreiten wir nun gemeinsam weiter voran in Richtung der ersten Produktion von "Crawford' als eines der weltweit größten und nachhaltigsten Nickelsulfid-Projekte."

Auch Pierre-Philippe Dupont, Vizepräsident für Nachhaltigkeit bei Canada Nickel, freut sich sehr über das Erreichen dieses Meilensteins, und sagte:

"In der gesamten Umweltverträglichkeitserklärung spiegelt sich unsere primäre Bestrebung wider, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und gleichzeitig die aus dem Bau und Betrieb von "Crawford' entstehenden Vorteile für alle Beteiligten zu maximieren. Das haben wir vor allem und nur deswegen erreicht, weil wir von Beginn an auf einen Dialog auf Augenhöhe mit den indigenen Nationen, lokalen Gemeinschaften und Interessengruppen gesetzt haben."

Die Bedeutung für Kanada und die Weltwirtschaft!

Mit dem 500 Mio. USD Finanzierungsschub durch die Export Development Canada und der fast vollständigen Projektfinanzierung ist Canada Nickel (WKN: A2P0XC) bereit, eine führende Rolle in der Nickelversorgung Nordamerikas zu übernehmen. In einer Zeit, in der Russland mit einem Nickel-Exportstopp droht und Nickel zu den kritischen Mineralien zählt, die in der nordamerikanischen Versorgungskette dringend benötigt werden, steht Canada Nickel bereit, diese Lücke zu füllen. Das Projekt wird zudem die Region "Timmins' massiv stärken, über 1.500 Arbeitsplätze schaffen und das Wirtschaftswachstum Kanadas vorantreiben.

Ein unterbewertetes Juwel: Rund 198 Mio. CAD Marktkapitalisierung ist schlichtweg ein Witz!

Trotz all dieser bahnbrechenden Entwicklungen wird Canada Nickel (WKN: A2P0XC) derzeit mit nur rund 198 Millionen CAD an der Börse bewertet. Angesichts der bevorstehenden Fertigstellung der Finanzierung und der massiven Potenziale der Nickelprojekte ist das Unternehmen stark unterbewertet. Die zukünftigenEinnahmen und der freie Cashflow könnten die Marktkapitalisierung schon bald um ein Vielfaches übersteigen.

Fazit: Diese Aktie steht vor einer gewaltigen Wertsteigerung!

Die Fakten sprechen für sich: Ein bevorstehender Nickel-Superzyklus, die weltweit zweitgrößte Nickelressource, eine nahezu vollständige Projektfinanzierung und die Unterstützung durch die kanadische Regierung und Großinvestoren wie Agnico Eagle und Samsung SDI. Canada Nickel (WKN: A2P0XC) ist bereit, die Nickelbranche zu dominieren und bietet unserer Meinung nach die spannendste Chance auf dem Markt.

Wer jetzt investiert, hat die einmalige Chance, von einem unterbewerteten Juwel zu profitieren, das sich in den kommenden Jahren vervielfachen könnte. Greifen Sie jetzt zu, bevor der Nickel-Boom die Aktie in ungeahnte Höhen katapultiert!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Canada Nickel, eigener Research und Berechnungen

Dieser Werbeartikel wurde am 03. Dezember 2024 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür, ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Der Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Canada Nickel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Canada Nickel und behalten sich vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung weitere Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit der Canada Nickel, erhalten hierfür aber ein Entgelt, vom Unternehmen. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Canada Nickel im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Canada Nickel halten und weiterhin jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. Die JS Research GmbH direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass die angedeutete Rendite oder die genannten Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

