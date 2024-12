Das Emirat Sharjah hat heute die Feierlichkeiten zum 53.Eid Al Etihad (Tag der Union) der Vereinigten Arabischen Emirate abgeschlossen und dabei die lebendige Kultur und Entwicklungsgeschichte des Landes präsentiert. Die Festlichkeiten dauerten 13 Tage und zogen über 250.000 Bürger der VAE, Einwohner und Besucher aus aller Welt an, die über 200 Aufführungen und Aktivitäten in ganz Sharjah genossen, die an acht Orten im Emirat Sharjah stattfanden und die Besonderheiten jeder Stadt in der Umgebung von Sharjah hervorhoben. Die Feierlichkeiten brachten die Nation zusammen, um gemeinsam diesen besonderen Anlass zu feiern, und hoben die Geschichte und Tradition der Vereinigten Arabischen Emirate hervor.

Die Feierlichkeiten umfassten traditionelle, kulturelle und familienfreundliche Aktivitäten, die von Live-Musikdarbietungen und Ausstellungen von Volkskunst bis hin zu interaktiven Workshops und Ausstellungen zum Kulturerbe reichten. Die Veranstaltungen gipfelten in einer spektakulären Reihe von Shows und Workshops, die für alle Altersgruppen geeignet waren.

Mehrere Ausstellungen, die die Errungenschaften der VAE präsentierten, sowie Workshops für Kinder und Familien, in denen sie die Handwerkskunst und Traditionen der Emirate erkunden konnten, zogen viele Besucher an. Imbissstände mit lokaler Küche, Live-Erzählstunden und Bildungsshows sorgten für eine festliche Atmosphäre und ein reichhaltiges kulturelles Erlebnis für die Besucher.

Die Feierlichkeiten zum Tag der Union in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden in diesem Jahr für ihre sorgfältige Organisation und reibungslose Durchführung gelobt. Die Veranstaltungen waren leicht zugänglich und das Programm war besonders vielfältig und bot Unterhaltung und Bildung für alle Altersgruppen.

Die Wahrzeichen von Sharjah wurden mit der Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate verhüllt und in den Nationalfarben des Landes beleuchtet, was dem Anlass einen festlichen Flair verlieh.

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand der Stolz der Menschen in den VAE auf die Errungenschaften und Ziele des Landes, wodurch der Status von Schardscha als führendes Kulturzentrum und beliebtes Reiseziel für Touristen und internationale Veranstaltungen gestärkt wurde.

