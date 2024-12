DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. Dezember

=== 09:30 DE/Volkswagen AG (VW), VW-Betriebsversammlung im Stammwerk (Wolfsburg) mit CEO Oliver Blume und Arbeitsminister Hubertus Heil *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 51,5 zuvor: 52,4 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 45,7 1. Veröff.: 45,7 zuvor: 49,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 44,8 1. Veröff.: 44,8 zuvor: 48,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 49,4 1. Veröff.: 49,4 zuvor: 51,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,3 1. Veröff.: 47,3 zuvor: 48,6 *** 10:00 FR/OECD, Wirtschaftsausblick *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 49,2 1. Veröff.: 49,2 zuvor: 51,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,1 1. Veröff.: 48,1 zuvor: 50,0 *** 10:00 FR/OECD-Wirtschaftsausblick *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 50,0 zuvor: 52,0 *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/-3,2% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/-3,4% gg Vj 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:00 DE/VÖB-Kapitalmarktprognose-Pressegespräch 11:00 DE/VDIK-Jahrespressekonferenz 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2034 im Volumen von 3,5 Mrd EUR 13:00 DE/Bundestag, Regierungsbefragung von Bundeskanzler Scholz, Berlin 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +163.000 Stellen zuvor: +233.000 Stellen *** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP 14:45 US/Keynote von Alberto Musalem, Präsident der St. Louis Fed, GIC College of Central Bankers Symposium, New York *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 57,0 1. Veröff.: 57,0 zuvor: 55,0 *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 55,6 Punkte zuvor: 56,0 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) November *** 16:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP als ESRB-Chefin *** 18:10 LU/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Monetary policy in times of uncertainty and structural challenges" *** 19:40 US/Fed-Chairman Powell, Teilnahme an Diskussion bei New York Times Deal Book Summit *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:05 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse - DE/Siemens AG, Geschäftsbericht - DE/Pkw-Neuzulassungszahlen für November, KBA, VDA und VDIK ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2024 00:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.