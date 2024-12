Vancouver, B.C. - 3. Dezember 2024 / IRW-Press / Bolt Metals Corp. ("Bolt" oder das "Unternehmen") (CSE: BOLT) (FWB: A3D8AK) (OTCQB: PCRCF), ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung von Kupfer und anderen kritischen Minerallagerstätten konzentriert, freut sich, einen Überblick über sein Projekt Soap Gulch im US-Bundesstaat Montana bereitzustellen.

Soap Gulch liegt in Silver Bow County und Madison County, 32 Kilometer südlich von Butte (Montana), und besteht aus 216 staatlichen nicht patentierten Erzgang-Claims (Federal Unpatented Lode Claims) mit mehr als 4.320 Acres Grundfläche. Die verschiedenen Claims, die Teil des Konzessionsgebiets sind, waren Gegenstand von über 10.000 Metern an historischen Bohrungen, die unter anderem von großen Konzernen wie BHP, Cominco, Homestake, Phelps Dodge und Rio Tinto absolviert wurden. Zu den bedeutenden Ergebnissen der Bohrungen und Schürfgrabungen gehören1:

- 1,2 % Kupfer, 0,036 % Kobalt, und 200 ppb Gold auf einem Massivsulfidabschnitt von 11,7 Metern in DH WCC-4;

- 0,15 % bis 0,3 % Kobalt und bis zu 1,14 % Kupfer auf 96,3 Metern in DH K-1 (beachten Sie, dass nur 1 Fuß für jeden 10-Fuß-Abschnitt analysiert wurde);

- 19,0 % Zink auf 0,7 Metern in DH M-1;

- 19,8 % Zink auf 0,4 Metern in DH 79-1; und

- bis zu 4,7 % Kupfer, 0,07 % Kobalt und 2,3 g/t Gold in von BHP-Utah durchgeführten Schürfgrabungen.

Die Liegenschaft ist von metasedimentärem Gestein aus dem Proterozoikum mit einer Mineralisierung vom SEDEX-Typ unterlagert, von dem angenommen wird, dass es dem Alter der bedeutenden, ehemals aktiven Mine Sullivan in British Columbia entspricht und Teil derselben Belt Supergroup ist, in der auch Sullivan lagert.

Die Mine Sullivan war ein ertragreiches Untertagebergwerk, das fast ein Jahrhundert lang - von 1909 bis 2001 - in Betrieb war. In dieser Zeit entwickelte sich Sullivan zu einer der größten Untertageminen Kanadas und produzierte beachtliche 160 Millionen Tonnen Erz, aus denen 8 Millionen Tonnen Blei, 7 Millionen Tonnen Zink und 285 Millionen Unzen Silber gewonnen wurden. Mit dieser ungeheuren Produktionsleistung stärkte die Mine ihre Stellung als Eckpfeiler der Bergbauindustrie und leistete einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaft Nordamerikas2.

Für die kommenden Monate plant das Unternehmen, durch weitere Kartierungen und Auswertungen, Probenahmen und anderen Techniken auf den bereits abgeschlossenen geophysikalischen Arbeiten aufzubauen, sodass es ein umfassendes Bohrprogramm in die Wege leiten kann, um eine erste Ressource in einem oder mehreren Gebieten abzugrenzen.

Fundament für die amerikanische Rohstoffunabhängigkeit

Kupfer und andere strategische Minerale sind für die Zukunft der USA von entscheidender Bedeutung und ermöglichen Fortschritte bei der grünen Energie, der Modernisierung der Infrastruktur und der Verteidigung. Der Fokus von Bolt Metals auf die Aufdeckung und Erschließung ungenutzter inländischer Ressourcen ist ein entscheidender Schritt beim Aufbau einer Lieferkette, die Amerikas industrielle und strategische Ziele unterstützt.

Die Geschichte Montanas ist eng mit Kupfer verflochten. Die Entdeckung reichhaltiger Kupfervorkommen in Butte gegen Ende des 19. Jahrhunderts veränderte den Bundesstaat und führte zur Gründung der Anaconda Copper Mining Company, eines Riesenkonzerns, der die Branche beherrschte und Montanas Wirtschaft und Politik jahrzehntelang prägte. Die Stadt Butte, die einst als "der reichste Hügel der Welt" bezeichnet wurde, erlebte einen Boom, als Bergarbeiter in Scharen kamen, um riesige Mengen Kupfer aus dem Boden zu holen. Obwohl die Vorherrschaft der Anaconda Company Mitte des 20. Jahrhunderts endete, spielt der Kupferbergbau weiterhin eine Rolle in der Entwicklung Montanas, wobei neue Projekte dem komplexen Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Umweltverantwortung Rechnung tragen müssen.

Das Kupferprojekt Black Butte von Sandfire Resources in der Nähe von White Sulphur Springs ist heute ein neues Kapitel in der Geschichte des Kupferbergbaus in Montana. Diese Untertagemine ist mit moderner Technologie ausgestattet mit dem Ziel, die Umweltauswirkungen zu minimieren und gleichzeitig einen Beitrag zur Wirtschaft des Bundesstaates zu leisten. Das Projekt Soap Gulch von Bolt Metals verspricht, durch den Einsatz innovativer Explorationstechniken zur verantwortungsvollen Erschließung des reichhaltigen Potenzials einen weiteren Beitrag zu Montanas Kupfervorkommen zu leisten. Diese Projekte demonstrieren Montanas Engagement für wirtschaftliches Wachstum und Umweltverantwortung im Rahmen seiner laufenden Bestrebungen um den Kupferbergbau.

Veräußerung

Das Unternehmen hat einen bedingten Aktienkaufvertrag ("CSPA") abgeschlossen, um seine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Hongkong, Minerals Harvest Limited ("MHL"), zu verkaufen. MHL hält eine 65%ige Beteiligung an PT Tablasufa Nickel Mining, einem indonesischen Unternehmen, das das Nickel-Kobalt-Konzessionsgebiet Cyclops in Indonesien kontrolliert, dessen Bergbaulizenz im Januar 2022 aufgehoben wurde. Gemäß dem CSPA erhält das Unternehmen 50.000 US$ bei Unterzeichnung und weitere 200.000 US$, die an bestimmte Bedingungen geknüpft sind. Außerdem werden ihm Schulden in Höhe von 250.000 US$ erlassen, die Bolt Metals zuvor vom Käufer vorgestreckt wurden.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Garry Clark, P. Geo., Mitglied des Board of Directors des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und die Veröffentlichung der hierin enthaltenen technischen Informationen genehmigt.

1 Die Informationen in dieser Pressemeldung stammen aus dem NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Konzessionsgebiet Soap Gulch in Silver Bow County & Madison County, Montana, USA, der von Dean Besserer, B.Sc., P. Geol., verfasst wurde. Bis die ursprünglichen historischen Daten wiederhergestellt und/oder archivierte Bohrkerne neu protokolliert, fotografiert und beprobt werden können, sollte man sich nicht auf die historischen Abschnitte verlassen. Das Unternehmen hat kein Qualitätssicherungsprogramm durchgeführt oder Qualitätskontrollmaßnahmen auf die historischen Daten angewandt.

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Sullivan_Mine

Über Bolt Metals Corp.

Bolt Metals Corp. ist mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralprojekten in Nordamerika befasst und konzentriert sich insbesondere auf die Erschließung von hochwertigen Konzessionsgebieten mit kritischen Metallvorkommen, die für Bohrungen aufgeschlossen sind und ein hohes Wertschöpfungs- und Erweiterungspotenzial aufweisen. Das Portfolio strategischer Konzessionsgebiete von Bolt, das seinen Sitz in Vancouver (BC) hat, bietet eine Diversifizierung mit zahlreichen Zielen. Dazu gehören Soap Gulch, ein Kupfer-SEDEX-Projekt in Montana, und Switchback, ein Kupfer-Silber-Projekt in British Columbia. Bolt notiert an der CSE unter dem Symbol BOLT, an der OTCQB unter dem Symbol PCRFC und in Deutschland unter der WKN A3D8AK.

Bolt Metals Corp.

Branden Haynes - Direktor und CEO

(604) 817-1595

mailto:info@boltmetals.com

Hinweis für den Leser

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen. Die Wörter "können", "potenziell", "sollten", "würden", "könnten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Solche Aussagen beinhalten ohne Einschränkung Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens in den kommenden Monaten. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für zukünftige Geschäftsaktivitäten darstellen und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind und dass die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Unsicherheiten zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77683Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77683&tr=1



