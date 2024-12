DJ MÄRKTE ASIEN/Politische Unsicherheit in Südkorea drückt Kospi

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien treten am Mittwoch überwiegend auf der Stelle. An der Börse in Südkorea sorgen politischen Unsicherheiten indessen für kräftig Kursverluste. Der Kospi in Seoul bricht um 2,1 Prozent auf 2.449 Punkte ein. Stahl- und Finanzwerte gehörten zu den größten Verlierern. So verlieren Posco 1,5 Prozent, zeigen sich damit aber erholt von Abgaben von rund 3 Prozent zu Handelsbeginn. KB Financial Group knicken indessen um 6,1 Prozent ein. Für die Aktie von Korea Gas geht es um rund 18 Prozent steil nach unten.

Die unerwartete Verhängung des Kriegsrechts in Südkorea habe die Marktteilnehmer verunsichert, heißt es. Zwar wurde die Maßnahme schnell wieder aufgehoben, doch dürfte sie bei Anlegern einen faden Beigeschmack hinterlassen. Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hatte am späten Dienstagabend das Kriegsrecht mit der Begründung verhängt, politische Gegner hätten das Land gegenüber Nordkorea verwundbar gemacht, musste dies aber Stunden später zurücknehmen, nachdem das Parlament einstimmig für die Aufhebung des Ausnahmezustands gestimmt hatte.

Der südkoreanische Won wurde durch die Entwicklung zeitweise gegenüber dem US-Dollar stark geschwächt, hat sich aber davon mittlerweile wieder erholt, nachdem die Bank of Korea Gegenmaßnahmen zur Stabilisierung der Märkte ergriffen hat. Der Won notiert aktuell 0,3 Prozent leichter bei 1.415,12 US-Dollar.

Die politische Unsicherheit in Südkorea könnte anhalten, meint Währungsanalyst Michael Wan von der MUFG Bank. Die Oppositionspartei könnte am Mittwoch ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon beantragen. Südkorea gehöre bereits zu den Ländern, die am stärksten von den geplanten Zöllen des designierten US-Präsidenten Trump betroffen seien. "Diese jüngste Entwicklung könnte zu einer weiteren Risikoprämie für die Währung führen, zumindest bis wir Klarheit über die politische Stabilität erhalten", so Wan.

In Tokio zeigt sich der Nikkei-Index 0,1 Prozent fester bei 39.279 Punkte. Auch an den chinesischen Börsen zeigt sich wenig Bewegung. In Hongkong notiert der Hang-Seng-Index 0,1 Prozent im Plus, während der Schanghai-Composite auf dem chinesischen Festland 0,1 Prozent nachgibt. Etwas gestützt wird das Sentiment von Konjunkturdaten. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor lag im November bei 51,5 Punkten und damit etwas niedriger als im Oktober (52,0 Punkte), signalisierte aber im 23. aufeinander folgenden Monat weiterhin Wachstum, so Caixin Media Co. und S&P Global.

In Sydney gibt der S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent nach, nachdem Daten zum Bruttoinlandsprodukt gezeigt haben, dass die Wirtschaft des Landes im dritten Quartal schwächer als erwartet gewachsen ist. Die Daten könnten den Ruf nach einer Zinssenkung durch die australische Notenbank lauter werden lassen, so Matt Simpson, Marktanalyst bei FOREX.com und City Index.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.465,70 -0,3% +11,5% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.279,11 +0,1% +15,1% 07:00 Kospi (Seoul) 2.448,83 -2,1% -7,8% 07:00 Schanghai-Comp. 3.376,41 -0,1% +13,5% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.762,80 +0,1% +14,6% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.804,23 +0,5% +15,4% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.611,58 +0,3% +9,7% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:51 % YTD EUR/USD 1,0513 +0,0% 1,0509 1,0505 -4,8% EUR/JPY 157,59 +0,2% 157,22 157,52 +1,3% EUR/GBP 0,8287 -0,1% 0,8292 0,8294 -4,5% GBP/USD 1,2687 +0,1% 1,2672 1,2666 -0,3% USD/JPY 149,92 +0,2% 149,60 149,91 +6,4% USD/KRW 1.411,75 +0,1% 1.410,33 1.401,74 +8,8% USD/CNY 7,1996 -0,1% 7,2100 7,2085 +1,4% USD/CNH 7,2881 -0,2% 7,2994 7,2926 +2,0% USD/HKD 7,7841 +0,0% 7,7829 7,7830 -0,3% AUD/USD 0,6440 -0,7% 0,6487 0,6485 -5,4% NZD/USD 0,5856 -0,4% 0,5881 0,5888 -7,3% Bitcoin BTC/USD 96.150,20 -0,0% 96.160,30 95.428,20 +120,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,11 69,94 +0,2% +0,17 +0,2% Brent/ICE 73,81 73,62 +0,3% +0,19 -0,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.648,93 2.643,68 +0,2% +5,25 +28,4% Silber (Spot) 31,08 31,03 +0,2% +0,06 +30,7% Platin (Spot) 953,20 954,48 -0,1% -1,28 -3,9% Kupfer-Future 4,13 4,15 -0,3% -0,01 +4,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

