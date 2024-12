DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HOLZMANN - EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann hält einen kleinen Zinsschritt auf der EZB-Sitzung kommende Woche für wahrscheinlich. "Wie die Datenlage derzeit aussieht, ist aus meiner Sicht eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte denkbar, nicht mehr", so der Chef der Österreichischen Nationalbank im Interview. "Aber fix ist auch das noch nicht. Es hängt wie immer von den endgültigen Daten ab, die uns vorliegen", ergänzte der Notenbanker. Es gebe einen neu gewählten US-Präsidenten, der einen Schatten auf die Inflation in Europa werfe. "Wahrscheinlich wird die Inflationsprognose wegen Trump nach oben getrieben werden", so Holzmann. (Oberösterreichische Nachrichten)

ENERGIEWENDE - Der Energiekonzern EnBW fordert nach dem Ende der Ampelregierung eine Korrektur der Energiewende. Deutschland habe sich zu sehr auf das Thema Klimaschutz konzentriert, dabei müsse eine erfolgreiche Energiepolitik auch Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit im Blick behalten, sagt Vorstandschef Georg Stamatelopoulos der FAZ. "Wenn wir die Akzeptanz der Energiewende bei den Bürgern und Verbrauchern nicht langfristig aufs Spiel setzen wollen, müssen wir die Energiekosten senken", fügte er hinzu. Selbst wenn Deutschland die Netzkosten im Griff behalte, rechnet der Konzern langfristig nicht mit sinkenden Strompreisen. "Wir gehen davon aus, dass der Strompreis ohne weitere Gegenmaßnahmen langfristig ungefähr auf dem heutigen Niveau bleibt", so Stamatelopoulos. (FAZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2024 01:02 ET (06:02 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.