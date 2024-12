The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.12.2024ISIN NameXS2079176306 CHIN.RES.LA.19/UND. FLRDE000HLB79J0 LB.HESS.THR.CARRARA12A/22DE000HLB79G6 LB.HESS.THR.CARRARA12B/22XS1730897086 EXPORT-IMPORT BK 17/24MTNDE000HLB79X1 LB.HESS.THR.CARRARA12F/22CH1230759479 REPOWER AG 22/24DE000HLB79V5 LB.HESS.THR.CARRARA12E/22CH0511961390 OTTO GCKG MTN 19/24 SFXS2078897928 GEELY AUTOM. 19/UND. FLRDE000A254NA6 PREOS GLB.OFF.RE. WA19/24XS2417101149 NEW DEV.BANK 21/24FLR MTNXS2190436357 LDKRBK.BAD.W.MTN 20/24 LSUS404280DE63 HSBC HLDGS 22/25 FLRDE000A3H2UX0 SIXT SE MTN20/24DE000A2R9Y44 WAG.FIN.HOL. 19/24DE000LB13FW6 LBBW STUFENZINS 19/24XS1330434389 HEINEKEN 15/24 MTNDE000DZ1J7T0 DZ BANK IS.A416 VARXS1835946564 ATHORA NETHER.18/UND. FLRXS1941813617 KRED.F.WIED.19/24 MTN LSXS1075314911 AMERICA MOVIL 14/24US8703212055 SW.ORPH.BIOVITRA ADR/1US2683981045 EDP RENOVAV. ADR /2 EO 5DE000LB1M0P2 LBBW STUFENZINS 17/24CH0261541863 LUGANO 14-24US74349L1089 PROSEGUR CASH UNSP.ADR/5US59044P1084 MERSEN UNSP.ADR 1/5 EO 2