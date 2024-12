München (ots) -Die Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern veröffentlicht mit "Der immer noch tapfere Ritter Harry von Spreetal" ein Märchenbuch speziell für Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen sowie Pflege- und Betreuungspersonen. Durch die Geschichte des tapferen Ritters Harry lädt das Buch Leserinnen und Leser ein, in eine Welt voller Erinnerungen einzutauchen.Die Idee für Märchenbuch entstand in der Pflegeeinrichtung Haus Spreetalhof in Berlin. Anne Rudloff, Leitung der sozialen Betreuung, und ihr Kollege Stephan Hohmann schufen die Geschichte, inspiriert von einem Bewohner ihrer Einrichtung. Er und seine Lebensgeschichte ließen die Figur des Ritters Harry entstehen. Die Korian Stiftung sieht das Buch als Brücke zwischen Generationen und als Möglichkeit, die besonderen Herausforderungen von Menschen mit Demenz einfühlsam zu thematisieren. Zudem möchte das Buch demenziell erkrankte Menschen und ihre Angehörigen in einem gemeinsamen Erleben und Verständnis füreinander unterstützen.Elisabeth Scharfenberg, Vorständin der Stiftung über die Motivation für die Veröffentlichung des Buchs: "Märchen verbinden Generationen und schenken Trost. Dieses Buch lädt Menschen mit Demenz, ihre Kinder und Enkelkinder sowie Mitarbeitende in der Pflege und Betreuung ein, vertraute Geschichten neu zu entdecken. Märchen machen Demenz anders erlebbar, indem sie den Blick weiten und neue Wege zur Verständigung öffnen.""Dieses Märchenbuch wurde gestaltet, um an Demenz erkrankte Menschen, ihre Angehörige und Mitarbeitende in der Pflege zu berühren. Märchen wecken Erinnerungen und Emotionen, schaffen Verständnis füreinander und wertvolle Momente des Zusammenseins. Ich freue mich und bin stolz darauf, dass die Idee für dieses Märchen in der Korian Einrichtung Haus Spreetalhof entstanden ist und mit Hilfe der Korian Stiftung umgesetzt werden konnte," ergänzt Christian Gharieb, COO der Korian Deutschland GmbH."Mit diesem Buch wollten wir eine Geschichte schaffen, die die Erinnerungen unserer Bewohner:innen lebendig werden lässt. Der Ritter Harry steht symbolisch für Mut und Tapferkeit, Eigenschaften, die wir bei vielen unserer Bewohner:innen sehen und die uns täglich inspirieren. Das Märchenbuch ist ein Herzensprojekt, das uns zeigt, wie wertvoll Geschichten als Brücke in die Welt der Demenz sein können," erklärt Anne Rudloff, Leitung der sozialen Betreuung im Haus Spreetalhof.Das Buch wurde liebevoll illustriert von der Illustratorin Anne-Sophie Velten. Erhältlich ist das Buch kostenfrei über die Website der Korian Stiftung: www.korian-stiftung.deIm Podcast der Korian Stiftung "Fokus Pflege" gibt es eine aktuelle Folge zur Entstehung des Märchenbuchs: https://www.korian-stiftung.de/podcastPressekontakt:Elisabeth Scharfenbergelisabeth.scharfenberg@korian-stiftung.deTelefon: 089 242065280www.korian-stiftung.deOriginal-Content von: Korian Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156472/5922840