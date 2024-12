Wuppertal (ots) -Am 10. April 2025 veranstaltet die WandelWerker Consulting GmbH bereits zum dritten Mal den Deutschen Arbeitsschutz Kongress® in der Historischen Stadthalle Wuppertal. Das im deutschsprachigen Raum einzigartige Event, das sich an Geschäftsführer, Führungskräfte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Sicherheitsingenieure richtet, verfolgt das Ziel, die Zahl der Arbeitsunfälle und unsicheren Situationen in Unternehmen zu reduzieren. Teilnehmer können sich auf vierzehn renommierte Speaker, acht Vorträge sowie vier praxisorientierte Workshops freuen. Zudem erhalten sie die Gelegenheit, im direkten Austausch mit den Rednern und Moderatoren wertvolle Impulse und Lösungen für einen erfolgreichen Arbeitsschutz zu erhalten.Veranstalter und Geschäftsführer Stefan Ganzke: "Wenn man ehrlich ist, stehen momentan viele Unternehmen vor vergleichbaren Herausforderungen. Die Anzahl der Arbeitsunfälle und unsicheren Situationen stagniert und es fehlt die Lösung, um den nächsten Schritt in der Sicherheitskultur zu gehen. Mit dem Deutschen Arbeitsschutz Kongress® werden wir auch im Jahr 2025 einen Beitrag dazu leisten, dass der Arbeitsschutz sich weiterentwickelt. Die Veranstaltung bietet den Teilnehmenden eine Vielzahl an Themen und Lösungen für die eigene betriebliche Praxis. So wie auch schon in den letzten beiden Jahren, nur noch ein Stück besser."Der Deutsche Arbeitsschutz Kongress® wird auch im nächsten Jahr rund 300 Teilnehmerplätze bieten - Tickets sind noch für kurze Zeit zum Super-Frühbucher-Rabatt von 60 Prozent erhältlich. Das Event vereint wertvolle Vorträge, hochkarätige Redner aus der Wirtschaft und von den Unfallversicherungsträgern sowie impulsreiche Workshops, in denen die Besucher gezielt an individuellen Lösungen arbeiten können. Zahlreiche Experten aus dem Arbeitsschutz berichten über konkrete Lösungen, die rechtliche Betrachtung des Arbeitsschutzes sowie zukünftige Anforderungen. Ein weiteres Highlight der Veranstaltung ist der im Vergleich zu diesem Jahr deutlich erweiterte Ausstellerbereich, der zwischen den Vorträgen und Workshops für ein spannendes Rahmenprogramm sorgt. Namhafte Anbieter hochwertiger Arbeitsschutzprodukte freuen sich darauf, mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen.Unter den Rednern werden - neben den Veranstaltern Anna und Stefan Ganzke - weitere hochkarätige Speaker aus der Wirtschaft und von den Unfallversicherungsträgern vertreten sein, darunter Detlef Guyot und Martin Prüße von der Berufsgenossenschaft Holz und Metall sowie Norbert Veser von der Rolls Royce Power Solutions AG. Darüber hinaus wird der bekannte Pilot und Speaker Peter Brandl einen Vortrag über den Umgang mit Fehlern in Unternehmen halten."Der Deutsche Arbeitsschutz Kongress® wird auch im kommenden Jahr wieder frische Impulse im Bereich Arbeitsschutz liefern. Auf Basis des positiven Feedbacks der vergangenen Jahre erwarten wir rund 300 Geschäftsführer, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Sicherheitsingenieure in der Historischen Stadthalle Wuppertal. Die Stadthalle, ein Wahrzeichen der Stadt, bietet das perfekte Ambiente für unser Arbeitsschutz-Event - eben alles, was es braucht, um neue Sichtweisen für den betrieblichen Arbeitsschutz zu erhalten. Bei keinem anderen Kongress im Bereich Arbeitsschutz haben die Besucher derzeit die Gelegenheit, mit so vielen Gleichgesinnten in den Austausch zu kommen. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit unseren Teilnehmern den Arbeitsschutz für die Zukunft fit zu machen", so Anna Ganzke von der WandelWerker Consulting GmbH.Weitere Informationen und Tickets für den Deutschen Arbeitsschutz Kongress® erhalten Sie unter: https://www.arbeitsschutzkongress.de/Weitere Informationen zur WandelWerker Consulting GmbH finden Sie unter: https://www.wandelwerker.com/Pressekontakt:WandelWerker Consulting GmbHAnna Ganzke & Stefan GanzkeE-Mail: service@wandelwerker.comWebseite: https://www.wandelwerker.comPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: WandelWerker Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161378/5922845