Zürich, 04. Dezember 2024 - Wyden, der führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Assets, erweitert seinen Verwaltungsrat um Alexis Le Portz, Partner bei Truffle Capital, und Kevin Low, Senior Vice President of Investment bei SBI Ven Capital. Dieser Schritt folgt auf den erfolgreichen Abschluss der Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 16,9 Millionen US-Dollar, die von Truffle Capital unter Beteiligung der neuen Investoren SBI-Sygnum-Azimut Digital Asset Opportunity Fund, PostFinance und FiveT Fintech angeführt wurde. Durch den Abschluss der Finanzierungsrunde - gepaart mit der außerordentlichen strategischen Verstärkung des Verwaltungsrates - wird Wyden sein Wachstum beschleunigen und seine Marktposition als führender Technologieanbieter für Banken, Onlinebroker und Finanzdienstleister im Handel mit digitalen Vermögenswerten festigen. Wyden ermöglicht regulierten Finanzinstituten, Produkte und Services rund um digitale Vermögenswerte anzubieten Alexis Le Portz ist Partner bei Truffle Capital, einer globalen Fintech-Investmentfirma mit Sitz in Paris. Er ist ein erfahrener Unternehmer mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen digitale Strategie, Risikokapital und neue Technologien wie Blockchain und KI. Zuvor war er ab 2017 bei der deutsch-französischen ODDO-BHF-Gruppe als Chief Innovation Officer tätig und baute erfolgreich mit seinem Team ein Investmentportfolio aus führenden europäischen Fintechs auf. Le Portz verfügt über fundierte Kenntnisse im Bereich von Decentralized Finance und digitalen Lösungen. Kevin Low ist Senior Vice President of Investment bei SBI Ven Capital, ein Tochterunternehmen für den südostasiatischen Markt der SBI Holdings Inc. Er betreut dort einen Web3-Fonds und ist Mitglied in mehreren Investitionsausschüssen. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Risikokapital, unter anderem bei SPH Ventures, und einem beruflichen Werdegang in den Bereichen Ingenieurwesen und Biopharmazie, bringt Low ein außerordentlich hohes Verständnis für komplexe innovative Technologien mit. Alexis Le Portz und Kevin Low werden dank ihrer jahrzehntelangen Führungserfahrung und ihrem strategischen Verständnis für wachstumsstarke Unternehmen wichtige Impulse für Wyden setzen. Beide stärken damit Wyden's Fähigkeit, institutionellen Kunden maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Krypto-Assets, die den regulatorischen Anforderungen entsprechen, anzubieten. Andy Flury, Gründer und CEO von Wyden: "Mit der Expertise und dem Netzwerk, das Alexis und Kevin in unseren Verwaltungsrat einbringen, werden wir unsere Wachstumsstrategie und Vision weiter forcieren. Unser Ziel ist es, dass regulierte Finanzinstitute dank unserer Lösungen Produkte und Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte an all ihre Kunden anbieten können. Ihre Ernennungen markieren einen weiteren wichtigen Meilenstein auf unserem Weg, der globale Standard für institutionelle Handelslösungen für digitale Vermögenswerte zu werden." Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates sind von Wyden sind Andy Flury, Roger Altorfer, Martin Trepp, Theo Woik und Martin Wiedmann. Über Wyden Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Wyden hat seinen Hauptsitz in Zürich, betreibt mehrere Produktzentren in Polen und hat Niederlassungen in Singapur und New York. Mehr Informationen finden Sie unter www.wyden.io. Kontakt Medien Wyden Felix Saible +41 78 805 44 94 felix.saible@wyden.io Kontakt Wirtschaftspresse Deutschland edicto GmbH Ralf Droz / Jessica Pommer +49 (0) 69 90 55 05-54 wyden@edicto.de



