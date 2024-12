Stuttgart (ots) -Intensive Lichteffekte, tiefe Schatten und fotografische Genauigkeit: Jan Vermeer verstand es meisterhaft, die Magie eines Augenblicks in leuchtenden Kunstwerken einzufangen. Der niederländische Maler gilt als einer der herausragendsten Künstler des Barock - und ist zugleich eine der geheimnisvollsten Figuren der Kunstgeschichte. Am 04.12.2024 feiert die immersive Ausstellung VERMEER - MEISTER DES LICHTS Deutschlandpremiere in Stuttgart.In Form einer digitalen Erlebnisreise zeigt die Ausstellung erstmals das Gesamtwerk eines der weltweit bedeutendsten Künstler der Niederlande. Dabei tauchen die BesucherInnen in den Glanz der "Dutch Era" ein und erleben Vermeers (1632-1675) meisterhafte Gemälde mit allen Sinnen. Die Ausstellung zeigt einen Kosmos aus Stille, Glanz und Intimität. Zwischen multimedialen Installationen und Projektionen entfalten sich Geschichten rund um Vermeer und seine Werke, die mit ihrer poetischen und zeitlosen Schönheit bis heute berühren.In verschiedenen Erlebnisbereichen stellt die Ausstellung den gesellschaftlichen und kulturellen Wandel jener Epoche dar - sowie Vermeer und seine Werke als unmittelbare Zeitzeugen. Die Installationen und Projektionen laden BesucherInnen dazu ein, in einen lebendigen Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu treten.WILLKOMMEN IM 17. JAHRHUNDERTDas Ausstellungserlebnis beginnt mit einer Einführung in das 17. Jahrhundert: Historische Land-karten veranschaulichen die Handelsrouten und die Expansion der niederländischen Seefahrer-nation. Der Lebensalltag wird über die Kleidung präsentiert, die auch die Protagonisten in Vermeers Gemälden tragen. So eröffnen sich den Besuchenden Einblicke in den historischen Kontext und zugleich auch in die modische Ästhetik jener Zeit, die durch Vermeer unvergänglich gemacht wurde.WHO'S THAT GIRL - EIN PERSÖNLICHES TREFFEN MIT DEM MÄDCHEN MIT DEM PERLENOHRRINGEin besonderes Highlight dieser Ausstellung ist Vermeers Meisterwerk "Das Mädchen mit dem Perlenohrring". Die Besuchenden können sich direkt mit dem Mädchen aus dem Gemälde unterhalten und ihr alle Fragen zur Zeit und zu Vermeer zu stellen. Die innovative Technologie greift auf umfangreiche Wissensdatenbanken zurück, um die Geschichte lebendig und greifbar zu machen. Diese Verbindung aus Forschung und modernster Technik eröffnet Kunstliebhabern und neugierigen Besuchenden faszinierende Einblicke in die Kunstgeschichte.VIRTUAL REALITY ERLEBNIS - DELFT AUS NEUEN PERSPEKTIVEN KENNENLERNENIn der Virtual-Reality-Reise wird die historische Stadt, in der Vermeers Einfluss, seine Geschichte und seine Kunst bis heute deutliche Spuren hinterlassen haben, in all ihrer malerischen Pracht wieder zum Leben erweckt. Die Sicht auf die Stadt aus der Vogelperspektive und die Blicke hinein in die historischen Winkel und Gassen vermitteln den Eindruck des lebendigen, pulsierenden Delfts des 17. Jahrhunderts.FARB-ATELIER - WIE EIN GILDEN-LEHRLING FARBEN MISCHENDas Farb-Atelier der Ausstellung lädt die BerucherInnen dazu ein, nicht nur Farben selbst zu erstellen, sondern auch zu malen. Um die Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten kreisten einst Privilegien, Monopole und Geheimrezepte. Echtes ultramarinblau, früher in Gold aufge-wogen, wird bis heute als Luxusprodukt gehandelt. Anfang des 17. Jahrhunderts erlebt die niederländische Malerei eine Blütezeit, in der Gilden nicht nur das Wissen über Maltechniken, sondern auch über die Farbherstellung sammeln: Hier mischten die Lehrlinge Pigmente mit Bindemitteln und füllten die Farbe in Schweinsblasen für den Verkauf ab. Viele Künstler entwickelten darüber hinaus gut gehütete Rezepturen, denn die Wirkung ihrer Farben hing nicht zuletzt von den individuellen Misch- und Lasurtechniken ab.IMMERSIVE SHOW - EINTAUCHEN IN DIE GEMÄLDE UND DIE ZEITIm Showroom erwartet die Gäste eine filmische 360-Grad-Erlebnisreise durch die Geschichte und Werke eines der größten Künstler der Niederlande. Hier taucht man förmlich ein in das 17. Jahrhundert und in die Welt Vermeers.Vermeer zeichnet sich durch seine besondere Fähigkeit in der Anwendung von Licht und Farbe, Detailgenauigkeit und an der Darstellung von alltäglichen Momenten aus. Meisterhaft gelingt es ihm, die Betrachtenden in die intime Welt seiner Gemälde hineinzuversetzen, sie ins Bildgeschehen hineinzuziehen und an privaten Momenten von vor über 350 Jahren teilhaben zu lassen. Stoffe glänzen, die Schatten auf der Mauer wirken nahezu echt, ein Brief fängt das Tageslicht ein.Mit seinen im Original überwiegend kleinformatigen Genremalereien bewies Jan Vermeer sein einzigartiges Auge für Details und sein feines Gespür für die Magie der leisen Momente. Nur 37 Gemälde sind Vermeer derzeit zugeschrieben und diese werden in der immersiven Show auf beeindruckende Weise präsentiert: Filmsequenzen, Animationen und Projektionen erzeugen in Verbindung mit Musik berauschende Eindrücke, die weltberühmten Bilder werden hier wahrhaftig lebendig und laden ein, in die Poesie der einzigartigen Werke wie "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" oder "Die Dienstmagd mit Milchkrug" abzutauchen.FOTOPOINT - TULPENZAUBERDie Tulpen-Inszenierung lädt die BesucherInnen zum Fotografieren ein. Mitte der 1630er, in der zweiten Generation des Goldenen Zeitalters (Dutch Era), waren Tulpen in den Niederlanden eines der heißesten Güter der Nation. Die Versorgung mit Tulpenzwiebeln konnte mit der Nachfrage nicht mithalten. Der Preis für eine einzelne Zwiebel stieg an - vom Gegenwert eines Wurzelgemüses zu Beginn des Jahrhunderts bis zum Wert eines ganzen Grundstücks oder Hauses gegen Ende des Jahres 1637. Selbst geschickte Geschäftsleute hätten mehr als zehn Jahre arbeiten müssen, um genug Geld für eine einzige Zwiebel zu verdienen. Es herrschte eine Tulpenmanie.Ein geheimnisvolles GenieErstaunlicherweise waren Jan Vermeer und sein Werk zu seinen Lebzeiten relativ unbekannt. Seine Gemälde fanden zwar in einem überschaubaren Kreis aus Kennern und Liebhabern Beachtung, nach seinem Tod geriet er aber fast vollkommen in Vergessenheit. Als man ihn Mitte des 19. Jahrhunderts wiederentdeckte, gab ihm der Kunstkritiker Théophile Thoré den Beinamen "Sphinx von Delft", weil so wenig über den Maler bekannt war - und bis heute ist.Das Ausstellungserlebnis "VERMEER - Meister des Lichts" ist eine moderne Hommage an einen der berühmtesten und rätselhaftesten niederländischen Künstler und die dritte immersive Ausstellung nach MONETS GARTEN und TUTANCHAMUN, die Alegria Exhibition nach Stuttgart bringt.VERMEER - MEISTER DES LICHTSEin immersives AusstellungserlebnisHanns-Martin-Schleyer-Halle | Mercedesstraße 69 | 70372 Stuttgart04.12.2024 - 16.02.2025Täglich 10:00 bis 21:00 Uhr (letzter Einlass 19:30 Uhr)Tickets unter www.vermeer-immersiv.deTicketpreis 24 Euro (Fr./Sa./So. 26 Euro) | Hotline: 0711 / 2555 442