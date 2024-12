Internationale Führungsrolle und Anerkennung

Hanshow hat es auf die Liste der "2024 Forbes China Top 30 Globalization Brands" geschafft und reiht sich damit in die Riege führender Unternehmen wie Huawei, Lenovo und Alibaba Cloud ein, die sich durch herausragende Leistungen in den Bereichen globale Expansion und Innovation auszeichnen. Die Auszeichnung unterstreicht die konsequente globale Strategie von Hanshow, die überragende Leistung und das Potenzial des Unternehmens, die Digitalisierung des Einzelhandels mit modernsten Technologien und erstklassigen Dienstleistungen zu revolutionieren.

Hanshow Honored as Forbes China Top 30 Globalization Brand for 2024. (Photo: Business Wire)

Hanshow hat seine internationale Präsenz seit 2014 stetig ausgebaut. Von 2021 bis 2023 verzeichnete das Unternehmen eine bemerkenswerte durchschnittliche jährliche Umsatzwachstumsrate von 52,99 %. 2023 sicherte sich Hanshow einen dominierenden Marktanteil von 62 im chinesischen Segment der elektronischen Regaletiketten (Electronic Shelf Labels, ESL) und rangiert damit weltweit unter den Top 3 beim ESL-Umsatz. Hanshow unterhält Niederlassungen in über 13 Ländern, darunter in den USA, Großbritannien, Deutschland und Japan, und unterstützt mit seinen Lösungen mittlerweile mehr als 400 Kunden in über 50 Ländern, darunter zahlreiche der 100 weltweit führenden Einzelhändler.

Innovationen für die Zukunft des Einzelhandels

Hanshow wird von seiner Mission geleitet, der weltweit führende Anbieter von digitalen Einzelhandelslösungen zu sein, und hat den Einzelhandel mit innovativen Technologien wie dem Internet der Dinge, Big Data und künstlicher Intelligenz revolutioniert. Das proprietäre HiLPC-Protokoll und die All-Star-IoT-Plattform des Unternehmens unterstützen ein vielfältiges Portfolio digitaler Lösungen, darunter elektronische Regaletiketten, Marketing-Displays, intelligente Trolleys und Roboter. In enger Zusammenarbeit mit globalen Partnern wie Microsoft arbeitet Hanshow an der Optimierung seiner KI-gesteuerten Angebote und ebnet so den Weg für transformative digitale Einzelhandelserlebnisse weltweit.

Im Rahmen der Verleihung des Forbes China Awards betonte Li Zhang, Deputy General Manager von Hanshow, den Weg des Unternehmens und sein Engagement für Innovation. "Hanshow wird auch weiterhin nutzerorientierte Innovation, intensivere Technologieforschung und die Ausweitung globaler Anwendungen vorantreiben. Wir wollen eine Vorreiterrolle bei der digitalen Transformation des Einzelhandels einnehmen und eine neue Zukunft für den intelligenten Einzelhandel schaffen."

Die digitale Transformation vorantreiben

Hanshow wird auch weiterhin in innovative Technologien investieren, globale Anwendungen weiterentwickeln und erstklassige Produkte und Dienstleistungen anbieten. Hanshow fokussiert sich auf die Weiterentwicklung von Lösungen für den intelligenten Einzelhandel, intelligente Büros und intelligente Fertigung und möchte so die digitale Transformation der globalen Einzelhandelsbranche vorantreiben. Die Vision des Unternehmens lautet nach wie vor: den Spirit von Hanshow zu manifestieren, den Einfluss Chinas im globalen Einzelhandel zu stärken und die Zukunft der Digitalisierung im Einzelhandel zu gestalten.

Über Hanshow

Hanshow ist ein Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Regaletiketten und digitalen Ladenlösungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden verschiedene kundenspezifische IoT-Touchpoints und digitale Ladenlösungen, die kundenorientierte Erkenntnisse liefern. Hanshows Lösungen haben einer großen Anzahl von Geschäften in über 50 Ländern und Regionen geholfen, ihre Abläufe zu rationalisieren, Preisstrategien zu optimieren und den Kunden ein persönlicheres Erlebnis zu bieten. Erfahren Sie mehr: www.hanshow.com

