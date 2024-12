DJ EUREX/Knapp behauptet - Konsolidierung vor Frankreich-Abstimmung

DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich am Mittwochmorgen die deutschen Renten-Futures. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 8 Ticks auf 134,96 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 135,14 Prozent und das -tief bei 134,91 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.133 Kontrakte. Der Buxl-Futures büßt 18 Ticks auf 140,72 Prozent und der Bobl-Futures 6 Ticks auf 119,88 Prozent ein.

Die Renten-Experten der Commerzbank gehen davon aus, dass sich die breite Konsolidierung der Renditen und Spreads weiter fortsetzen dürfte. Schließlich schienen die Erwartungen an die EZB kommende Woche ausgereift. Und mit Blick auf die politische Lage in Frankreich und die OAT-Staatsanleihen heißt es, sie dürften ihr Schockpotenzial zunächst verloren haben. Der Markt blickt nun am Nachmittag gespannt auf die Misstrauensanträge gegen die Regierung im französichen Parlament.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2024 02:27 ET (07:27 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.