DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Caixin/S&P Global: PMI in Chinas Servicesektor im November gesunken

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im November verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 51,5 (Oktober: 52,0) Punkte. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Index war im November den 23. Monat in Folge im expansiven Bereich.

Australiens Wirtschaft wächst nur leicht im dritten Quartal

Die australische Wirtschaft wäre im dritten Quartal 2024 stark geschrumpft, wenn nicht eine Welle von Staatsausgaben sie über Wasser gehalten hätte. Die rohstoffreiche Wirtschaft wuchs im dritten Quartal um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal und um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das australische Statistikamt mitteilte, wobei die Staatsausgaben 0,6 Prozentpunkte zum Wachstum beitrugen.

Interview mit Powell ist letzte Chance für Zinssignal

Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, wird am Mittwoch seine letzten öffentlichen Kommentare zur Wirtschaftslage vor der letzten Zinssitzung der Zentralbank in diesem Jahr abzugeben. Powell wird von Andrew Ross Sorkin auf dem New York Times Deal Book Summit ab 19.40 Uhr (MEZ) interviewt werden. Dies wird den Anlegern einen weiteren Einblick in seine Ansichten geben, bevor am Samstag die Schweigephase vor der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) am 17. und 18. Dezember beginnt.

Investoren erhöhen die Wetten auf US-Zinssenkung im Dezember

Der S&P-500 und der Nasdaq Composite haben am Dienstag neue Rekorde erreicht, da die Anleger immer zuversichtlicher werden, dass die Federal Reserve in zwei Wochen eine Zinssenkung vornehmen wird. Fed-Funds-Futures zeigen an, dass Händler nun eine 74-prozentige Chance auf eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember sehen, nach 59 Prozent vor einer Woche. Dies wäre die dritte Zinssenkung in Folge und würde die Zinsen in diesem Jahr um insgesamt 100 Basispunkte senken.

Bank of Korea erhöht Liquidität zur Stabilisierung der Märkte

Die südkoreanische Notenbank reagiert auf die Marktvolatilität nach der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon Suk Yeol. Die Bank of Korea kündigte Maßnahmen an, um die kurzfristige Liquidität zu erhöhen. Sie hat nach eigenen Angaben mit zusätzlichen Repo-Geschäften begonnen, um die verfügbare Liquidität zu steigern. Zuvor hatte Finanzminister Choi Sang-mok angekündigt, wenn nötig unbegrenzte Liquidität bereitzustellen.

Präsident Yoon will Kriegsrecht in Südkorea wieder aufheben

Der südkoreanische Präsident will das von ihm verhängte Kriegsrecht wieder aufheben, nachdem das Parlament gegen die Maßnahme gestimmt hat. Seine Ansprache um etwa 4.00 Uhr morgens Ortszeit beendete eine angespannte Nacht, von ihm selbst durch seine frühere Ankündigung ausgelöst. Die Abgeordneten des Parlaments waren über Zäune geklettert und hatten sich ihren Weg an bewaffneten Wachen vorbei in die Nationalversammlung im Zentrum Seouls geebnet und am frühen Mittwochmorgen mit 190 zu 0 Stimmen gegen die Maßnahme gestimmt.

Trump könnte Hegseth durch DeSantis als Pentagon-Chef ersetzen - Kreise

Donald Trump vollzieht bei der Besetzung des US-Verteidigungsministeriums möglicherweise eine Kehrtwende. Der gewählte Präsident erwäge nun, den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, zu seinem Verteidigungsminister zu machen, berichteten mit den Vorgängen vertraute Personen. Seine bisherige Wahl für die Spitze des Pentagons, der ehemalige Fox-News-Moderator Pete Hegseth, stößt bei republikanischen Senatoren wegen seines Privatlebens zunehmend auf Skepsis.

