München (ots) -- In "Great Escapes mit Morgan Freeman" setzt sich der preisgekrönte Schauspieler auf die Spuren aufsehenerregender Gefängnisausbrüche.- Die Reihe stellt zahlreiche Fluchten nach, Freeman begibt sich dank Visual Effects an den Ort des Geschehens.- In Staffel 2 u.a. mit Dieter Denglers Flucht im Dschungel von Laos während des Vietnamkriegs, René Belbenoîts Ausbruch auf der Teufelsinsel in den 1920er-Jahren und der Flucht von Gefangenen aus dem Vernichtungslager Sobibór im Zweiten Weltkrieg- Deutsche TV-Premiere von acht einstündigen Episoden der Staffel 2 ab 6. Dezember immer freitags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf The HISTORY ChannelDer im Schwarzwald geborene und in die USA emigrierte Dieter Dengler wurde 1966 bei einem Kampfeinsatz im Vietnamkrieg mit seinem Flugzeug abgeschossen und geriet in laotische Kriegsgefangenschaft. Nach Monaten gelang Dengler mit weiteren Gefangenen der Ausbruch, indem man die Wärter mit erbeuteten Waffen erschoss. Es folgte eine wochenlange Flucht durch den Dschungel, bis Dengler von der Besatzung eines Hubschraubers entdeckt und gerettet wurde.Die spektakuläre Flucht des Deutsch-Amerikaners ging um die Welt; der preisgekrönte Regisseur Werner Herzog verewigte sie in einer Dokumentation und einem Spielfilm ("Rescue Dawn"). Der 58 Jahre zurückliegende Ausbruch Denglers steht nun auch im Mittelpunkt einer Episode der zweiten Staffel von "Great Escapes mit Morgan Freeman". In der Doku-Reihe setzt sich der Hollywoodstar auf die Spuren aufsehenerregender Gefängnisausbrüche.Freeman moderiert das Format, zudem produzierte er es mit seiner Firma Revelations Entertainment für den HISTORY Channel. Der heute 87-Jährige sammelte bereits im fiktionalen Bereich Erfahrungen mit dem Thema des Factual-Formats: 1994 verkörperte er im Spielfilm "Die Verurteilten" den wegen Mordes verurteilten Häftling Red.In jeder Episode von "Great Escapes mit Morgan Freeman" werden die Gefängnisausbrüche von den ersten Planungen über den genauen Fluchtweg bis hin zu intensiven Fahndungen Schritt für Schritt nachgezeichnet und erläutert. Dabei setzt die Produktion neben Interviews mit Experten auch auf nachgestellte Szenen und grafische Simulationen. Dank Visual-Effects-Technologien begibt sich Morgan Freeman damit quasi an den jeweiligen Fluchtschauplatz; mal sitzt er selbst hinter Gittern, mal steht er im Dschungel oder begibt sich in den Fluchttunnel.In den neuen Episoden geht es neben der Flucht Dieter Denglers im Dschungel von Laos auch um Ausbrüche aus den US-Hochsicherheitsgefängnissen Parchman, Alton City Jail, Orange County Jail und San Quentin. Aus Letzterem floh 1979 Forrest Tucker, der in seinem Leben 30 Fluchtversuche unternahm - 18-mal mit Erfolg. René Belbenoît wurde 1920 zu Zwangsarbeit in Frankreichs berüchtigter Strafkolonie auf der Teufelsinsel vor der Küste Französisch-Guayanas verurteilt. Nach mehreren gescheiterten Versuchen gelang ihm schließlich die Flucht. Während des Amerikanischen Bürgerkriegs entkamen zudem 109 Gefangene um Colonel Thomas E. Rose über einen selbstgegrabenen Tunnel aus dem berüchtigten Libby-Gefängnis in Richmond, Virginia. Und auch dem Ausbruch jüdischer Häftlinge 1943 aus dem Vernichtungslager Sobibór im besetzen Polen widmet sich die neue Staffel der Doku-Reihe in einer Episode.The HISTORY Channel startet die zweite Staffel von "Great Escapes mit Morgan Freeman" am 6. Dezember 2024 in deutscher Erstausstrahlung. Die acht einstündigen Episoden sind immer freitags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen (auch im Stream und auf Abruf über WOW/Sky, die YouTube Primetime Channels und die Amazon Prime Video Channels).