Köln (ots) -So wollen Makler ihre Beratung verbessern:- Mehr digitale Tools und Services- Mehr Fortbildungen und Schulungen besuchen- Kontakt zu Kunden intensivierenKünftige Themen-Schwerpunkte:- Aktienorientierte Vorsorge- Jüngere Kunden- Wiederanlage von GeldernVersicherungsmakler setzen sich vor allem drei Ziele, um in Zukunft ihre Beratung zu verbessern: Als wichtigste Maßnahme möchten sie mehr mit digitalen Tools und Services arbeiten. Dies gaben 49% der Teilnehmer einer Makler-Umfrage des Fachmagazins AssCompact im Auftrag des Lebensversicherers Canada Life an. Darauf folgt das Thema Weiterbildung: 45,2% der Befragten wollen mehr Fortbildungen und Schulungen besuchen. Auf Platz drei steht für Makler die Kontaktpflege: 43,2% möchten den Kontakt zu ihren Kunden intensivieren, um den Absicherungsbedarf besser zu erfassen und darauf einzugehen. Bei der Frage waren Mehrfachnennungen möglich.Die Antworten variierten je nach Altersklasse und Umsatzgruppe. So haben sich Makler mit weniger als 100.000 Euro Gesamtumsatz pro Jahr noch höhere Ziele gesteckt: Hier möchten 52% mehr mit digitalen Tools und Services arbeiten und 47,2% haben sich mehr Kontaktpflege vorgenommen. Zudem setzen sie stärker auf das Thema Nachhaltigkeit: 20% wollen Kundinnen und Kunden mit mehr nachhaltigen Angeboten unterstützen - über alle Altersklassen und Umsatzgruppen hinweg haben sich dies nur 13,3% vorgenommen.87% erwarten stärkeren Fokus auf aktienorientierter AltersvorsorgeIn den nächsten fünf Jahren sehen Makler bei der Altersvorsorge-Beratung über alle Altersklassen und Umsatzgruppen hinweg vor allem ein Thema auf dem Vormarsch: die Vorsorge mit aktienorientierten Versicherungen, wie 87% der Befragten angaben. 70,4% setzen auf jüngere Kundengruppen. Darauf folgt die Wiederanlage von Geldern mit 65,2%. Im Rahmen eines Zustimmungs-Rankings konnten die Makler zu mehreren möglichen Trends Prognosen abgeben.Jüngere Vermittler unter 45 Jahren haben die Ausrichtung auf jüngere Zielgruppen mit 81,3% stärker im Visier als der Gesamtdurchschnitt. Auch Makler, die einen Gesamtumsatz von über 100.000 Euro pro Jahr verzeichnen, wollen sich in den kommenden 5 Jahren verstärkt mit jüngeren Kunden beschäftigen: Hier liegt der Anteil bei 74,1%.Fachzeitschriften wichtigste News-QuelleFachzeitschriften sind immer noch die Informationsquelle Nummer Eins für die große Mehrheit der Makler. 85,5% der Umfrage-Teilnehmer geben an, dass sie sich in Online- und Printpublikationen über neue Produkte, Unternehmensnews und Services informieren. Die Sozialen Medien folgen erst mit sehr großem Abstand. Der beliebteste Social-Media-Kanal ist LinkedIn und erreicht 15,7%. Um die hier möglichen Mehrfachnennungen bereinigt geben insgesamt 32,2% an, mindestens einen Social Media-Kanal zu nutzen.Bei den unter 45-Jährigen ist der Anteil derjenigen, die soziale Medien als Informationsquelle nutzen, sichtbar höher als in der Gesamtauswertung über alle Altersgruppen hinweg. So nutzen hier 21,9% LinkedIn als Informationsquelle, 18,8% YouTube und 15,6% Facebook. Um die hier möglichen Mehrfachnennungen bereinigt geben insgesamt 42,2% an, mindestens einen Social Media-Kanal zu nutzen."Digitale Tools und Services anbieten, fachlich up-to-date bleiben, und sich noch intensiver um die Kunden bemühen - diese Mischung zeigt, dass Makler den Service-Gedanke ernst nehmen und mit Leben füllen", fasst Dr. Igor Radovic, Vorstandsmitglied bei Canada Life, die Ergebnisse zusammen. "Die Umfrage verdeutlicht auch: Zukunftsfähige Qualitäts-Beratung ist eine Aufgabe, die neben dem Alltagsgeschäft kontinuierliches Engagement erfordert. Und mit den Top-Themen aktienorientierte Altersvorsorge, junge Kunden und Wiederanlage zeigen Makler wichtige Schwerpunkte auf, wie man künftige Versorgungslücken sinnvoll angehen kann. Mein Fazit: Wenn es um Absicherung geht, ist man bei einem Makler gut aufgehoben. Lassen Sie sich beraten!"Über die UmfrageStudiendurchführung: AssCompact Abteilung StudienMethode: Online-UmfrageGrundgesamtheit: 345 VersicherungsmaklerZeitrahm: 17.06. bis 28.06.2024Name: Maklermonitor: Beratungsbedarf, Potenziale und Trends in der Altersvorsorge 