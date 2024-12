Linz (www.anleihencheck.de) - Im März 2025 endet das Mandat des aktuellen ungarischen Notenbank-Gouverneurs György Matolcsy und der gegenwärtige Finanzminister Mihaly Varga übernimmt das Amt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Varga sei ein Vertrauter Orbans. Einzelne Regierungsmitglieder hätten in der Vergangenheit die Zinspolitik der Notenbank kritisiert und niedrigere Zinsen gefordert. Die Inflation sei in Ungarn deutlich zurückgegangen. Der Spitzenwert habe bei 25,7% gelegen und sei heute bei 3,2%. Betrachte man isoliert diese Daten, könne man den Leitzins (aktuell 6,50%) nach unten anpassen, wäre da nicht die Schwäche des Ungarischen Forint (HUF). EUR/HUF notiere derzeit über 410,00. Ein schwacher Forint verteuere die Energieimporte und generiere dadurch Inflation. Das sei ein Fakt. ...

