Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten hat sich in Abwesenheit wichtiger Datenveröffentlichungen nicht allzu viel getan, so die Analysten der Helaba.Das Interesse an Bundesanleihen dürfte erhöht bleiben, auch wenn es zuletzt keine weiteren Gewinne gegeben habe. Für Unruhe sorge die anhaltende Regierungskrise in Frankreich und das für heute angesetzte Misstrauensvotum, das von den linken und rechten Kräften des Landes unterstützt werde. Es sei völlig unklar, wie es in Frankreich politisch weitergehen solle. Die Risikoaufschläge französischer Bonds gegenüber vergleichbaren Bundesanleihen hätten Niveaus erreicht, die zuletzt im Jahr 2012 (Eurokrise) zu beobachten gewesen seien. ...

