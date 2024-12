Berlin (ots) -- Im Januar zelebrieren wieder Millionen Menschen den Veganuary- Prominente machen sich für eine rein pflanzliche Ernährung stark- Neue Kampagne bildet Schieflagen in unserem Ernährungssystem ab- Ein echter Frühstücksklassiker kommt pünktlich zu Jahresbeginn als vegane VarianteWas läuft schief in unserem Ernährungssystem? Die Comedians Atze Schröder, Maria Clara Groppler und Filmstar Hannes Jaenicke haben eine klare Meinung dazu. Anlässlich des Kampagnenstarts zum Veganuary 2025 machen diese und weitere Promis in einer Videobotschaft deutlich, was sie mehr als schräg finden - nämlich die Auswüchse unserer traditionellen Ernährungsgewohnheiten. Ihre eindeutige Empfehlung: Probier's vegan. Diesen Januar!Einen Monat lang eine rein pflanzliche Ernährung auszuprobieren - das ist dank Veganuary zu einem der beliebtesten Neujahrsvorsätze geworden. Ab sofort ruft die weltweit wachsende Organisation erneut dazu auf, sich zum Jahresauftakt 31 Tage lang pflanzlich zu ernähren. Wer mitmacht, tut damit erstaunlich viel Gutes - nicht nur für sich selbst, sondern auch für den Klima- und Tierschutz.Warum überhaupt vegan?Die Wissenschaft ist sich einig: Eine pflanzliche Ernährung spart gewaltige Mengen an Emissionen ein, lindert das immense Leid der Tiere - und ist gut für die eigene Gesundheit. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) kommt in ihrer 2024 überarbeiteten Empfehlung zu einer eindeutigen Erkenntnis: "Wer sich überwiegend von Obst und Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten, Nüssen und pflanzlichen Ölen ernährt, schützt nicht nur seine Gesundheit. Eine pflanzenbetonte Ernährung schont auch die Umwelt", so DGE-Präsident Prof. Dr. Bernhard Watzl.25 Millionen Menschen probierten vegane Ernährung ausDas dringt zu immer mehr Menschen durch. International probierten mehr als 25 Millionen Menschen im Rahmen des Veganuary 2024 eine pflanzliche Ernährung aus.* Deutschland zählt seit 2020 zu den Kampagnenzentren der internationalen Organisation - und ist überaus erfolgreich. Der Fleischkonsum hierzulande sinkt seit Jahren. In den Veganuary-Monaten geht nach Angaben des Statistischen Bundesamts der Verkauf von Fleischprodukten spürbar zurück - zuletzt 2024 um fünf Prozent.Mehr als 1.000 Unternehmen beteiligten sich am Veganuary 2024Für die Lebensmittelbranche ist der Monat von höchster Relevanz: Mehr als 1.000 Unternehmen beteiligten sich 2024 allein in Deutschland mit Aktionen und Angeboten. Rund 1.100 neue pflanzliche Produkte und Gerichte kamen auf den Markt. Für 2025 haben viele herstellende Unternehmen bereits Neuheiten angekündigt. Und auch traditionelle Konzerne reagieren auf die voranschreitende Ernährungswende: So bringt Ferrero seinen 60 Jahre alten Frühstücksklassiker Nutella im Januar als vegane Variante in den deutschen Handel.Emotionale Plakatkampagne zeigt Schieflagen des ErnährungssystemsIm Dezember startet Veganuary in den sozialen Netzwerken und in mehreren Städten eine emotionale Plakatkampagne, die daran erinnert, wer und was hinter tierischen Lebensmitteln steckt. Insgesamt vier Motive zeigen ein lebendiges Huhn mit knuspriger Panade statt Federkleid, eine gefleckte Kaffeetasse mit den Euterzitzen einer Kuhmutter, ein Rindersteak, auf dem der dafür zerstörte Wald brennt - und ein Schwein, dessen Körper eine Bratwurst ist. "Niemand möchte es hören, aber wir sprechen es trotzdem aus: Für Würste werden geschlachtete Schweine in ihre eigenen Gedärme gestopft", sagt Christopher Hollmann, der Veganuary Deutschland leitet. "Wenn wir nur einen Moment innehalten und darüber nachdenken, was wir essen, müssen wir zugeben: Da ist einiges ziemlich schräg. Deshalb ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um pflanzlich in die Ernährung der Zukunft zu starten - und alle können mitmachen."Zu den KampagnenmotivenTV- und Social-Media-Stars gemeinsam für VeganuaryDiese Schieflagen sind auch Thema in dem neuen Kampagnenvideo von Veganuary. Die Comedians Atze Schröder und Maria Clara Groppler sowie die etablierten TV- und Filmstars Hannes Jaenicke, Steve Windolf, Helge Mark Lodder und Moritz Bäckerling geben hier gemeinsam mit Bestseller-Autorin Carina Wohlleben, Tänzerin und Fitness-Profi Stefanie Mejeh sowie der Content Creatorin und Poetry-Künstlerin Kantom Azad Antworten auf die Frage, was an unserem Ernährungssystem so schräg ist.Zum Kampagnenvideo (Länge 1:26 Minuten)Probier's vegan - so gelingt der Einstieg ganz einfachWelche Nährstoffe finde ich in welchen pflanzlichen Lebensmitteln? Wie erkenne ich vegane Produkte beim Einkauf? Und wie koche ich rein pflanzlich? Wer möchte, erhält 31 Tage lang Antworten auf Fragen wie diese - und bekommt Rezepte, Meal Plans, ein digitales Starter Kit und Promi-Kochbuch sowie Alltagstipps an die Hand, die den Einstieg in die vegane Ernährung einfach machen - auch über den Januar hinaus. Mehr Infos gibt es auf www.veganuary.com/mitmachen.Über VeganuaryVeganuary ist eine gemeinnützige Organisation und Kampagne, die Menschen weltweit motiviert, sich im Januar und darüber hinaus vegan zu ernähren. Veganuary wurde 2014 an einem Küchentisch im britischen Yorkshire gegründet. Heute ist die Bewegung weltweit aktiv.* Basierend auf YouGov-Umfragen in Veganuary-Kampagnenländern und aktuellen Bevölkerungsschätzungen der jeweiligen LänderWeitere Informationen für Medienvertreter:innen:- Kampagnenvideo und Statements downloaden (https://veganuary.com/de/press/kampagnenvideo/)- Zum Mediakit (https://veganuary.com/de/press/mediakit/) mit Infos zu Veganuary, der aktuellen Kampagne sowie Fakten zu unserem Ernährungssystem und der Ernährungswende- Zum Media Center (https://veganuary.com/de/press/media-center) mit Bild- und Videomaterial sowie weiteren Statements prominenter Veganuary-Unterstützer:innenPressekontakt:Mirjam SchmittCommunications Manager+49 (0)175 9905 945presse@veganuary.comwww.veganuary.deOriginal-Content von: Veganuary, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139346/5922985