© Foto: Craig Bailey - picture alliance

Die Software- und Internet-Infrastrukturfirma Okta hat am Dienstagabend ihren Geschäftsbericht vorgestellt. Anleger stürzen sich nach den Zahlen auf die Aktie.Anleger von Okta, einem Cloud-Spezialisten zur Verwaltung von Zugängen und Identitäten im Internet, hatten in diesem für Technologieaktien so starken Börsenjahr bislang wenig zu lachen. Zum Handelsschluss am Dienstagabend stand gegenüber dem Jahreswechsel ein Minus von rund zehn Prozent zu Buche. Damit drohte die Aktie an ihre Misserfolgsserie aus den Vorjahren anzuknüpfen, denn die Anteile befinden sich bereits seit dem im Februar 2021 erzielten Allzeithoch in einem Abwärtstrend. Die nach Börsenschluss präsentierten Geschäftszahlen …