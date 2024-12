Partnerschaft ermöglicht nahtlose Standortverfolgung, Ferndiagnose, Fahrzeugentriegelung und Notfallkommunikation

Cubic Telecom, ein weltweit führender Anbieter von softwaredefinierten Fahrzeuglösungen (SDV), und Skylo Technologies, der Pionier im Bereich der nicht-terrestrischen Netzwerkkommunikation (NTN), haben eine kommerzielle Partnerschaft bekannt gegeben, in deren Rahmen die Konnektivitätslösung von Cubic um den Zugang zum globalen Netzwerk von Skylo erweitert wird. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die NTN-Lösungen von Skylo als Netzwerkkonnektivitätsoption für die branchenführenden Lösungen von Cubic angeboten.

Cubic verbindet mehr als 21 Millionen Fahrzeuge in über 190 Ländern. Diese neue Partnerschaft ermöglicht eine globale Netzabdeckung unter Verwendung standardbasierter NB-NTN-Chipsätze und eines effizienten Nachrichtenprotokolls, das die Vorteile der Satellitenverbindung maximiert. Das Satellitennetzwerk von Skylo ermöglicht einen nahtlosen Wechsel zwischen Mobilfunk und Satellit und gewährleistet so eine zuverlässige Kommunikation für kritische Fahrzeuganwendungen, einschließlich Standortverfolgung, Ferndiagnose, Fahrzeugentriegelung und Notfallkommunikation.

Die neue Partnerschaft zielt darauf ab, die Anwendungsfälle von NTN zu verbessern, insbesondere im Bereich der Notfallkommunikation. Satellitenkommunikation bietet überlegene Zuverlässigkeit und Abdeckung und gewährleistet Echtzeitkommunikation in kritischen Situationen. Diese Fähigkeit ist für die Unterstützung von Notfallteams unerlässlich und hat bei Katastropheneinsätzen einen erheblichen Einfluss auf die Rettung von Menschenleben.

"Durch die Integration der NTN-Funktionen von Skylo in unsere softwaredefinierten Fahrzeuglösungen heben wir die kritische Fahrzeugkommunikation auf ein neues Niveau in Bezug auf Energieeffizienz, intelligente Technologieintegration und robuste Sicherheit. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, den Energieverbrauch durch intelligentes Netzwerkmanagement zu optimieren, modernste intelligente Technologien für eine nahtlose Konnektivität zu nutzen und Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Daten und Kommunikation zu verstärken. Dies wird unser Engagement für Innovation, Sicherheit und Nachhaltigkeit unterstreichen und sicherstellen, dass sich unsere Kunden auf eine sichere Konnektivität verlassen können, egal ob unterwegs oder in abgelegenen Gebieten insbesondere in Notfällen", sagte Barry Napier, CEO von Cubic Telecom.

"Die Partnerschaft von Skylo mit Cubic ist für Erstausrüster eine wichtige Voraussetzung, um Satelliten- und Mobilfunknetze für die Fernüberwachung und -steuerung von Fahrzeugen, Notfallmeldungen und Pannenhilfe nahtlos und kosteneffizient zu verbinden, und zwar mit einem Service, der heute live und verfügbar ist", sagte Parthsarathi Trivedi, Mitbegründer und CEO von Skylo. "Die Verwendung einer standardbasierten Lösung bietet Automobilherstellern die Vorhersehbarkeit und Zuverlässigkeit, die sie benötigen, wenn sie Satellitenkonnektivität in ihre mehrjährige Produktplanung integrieren."

Um Satellitenverbindungen für neue Märkte auf der ganzen Welt bereitzustellen, nutzt Skylo dedizierte, lizenzierte MSS-Frequenzen (Mobile Satellite Service) in bestehenden, weltweit zugewiesenen Satellitenfrequenzbändern. Dies ermöglicht eine allgegenwärtige und kontinuierliche Abdeckung in ländlichen und abgelegenen Gebieten, ohne dass Mobilfunknetzbetreiber ihre wertvollen Frequenzressourcen teilen müssen. Außerdem werden potenzielle Netzwerkstörungen vermieden, die auftreten können, wenn Satelliten- und Mobilfunknetze versuchen, dieselben Frequenzbänder zu nutzen. Die Überlagerung des MSS-Spektrums erfordert keine Sperrzonen und ermöglicht das Auffüllen der Mikrolöcher, die häufig in der Mobilfunkabdeckung vorhanden sind.

Über Cubic Telecom

Cubic Telecom liefert fortschrittliche softwaredefinierte Lösungen für vernetzte Fahrzeuge in über 190 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt. In Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Erstausrüstern (OEM) aus den Bereichen Automobil, Transport und Landwirtschaft vernetzen wir weltweit 21 Millionen Autos und Fahrzeuge und ermöglichen täglich 1 Milliarde mobile Datenübertragungen über das Internet. Um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, müssen Erstausrüster die Komplexität der Verbindung mit verschiedenen Technologien bewältigen und gleichzeitig die gesetzlichen Vorschriften in verschiedenen Ländern einhalten. Cubic Telecom durchbricht diese Komplexität durch Vereinbarungen mit mehr als 90 Mobilfunknetzbetreibern und bietet eine einzige globale Lösung, die es ermöglicht, jedes Fahrzeug, das an einen beliebigen Ort der Welt verschifft wird, mit einer vollständig konformen integrierten Konnektivität auszustatten, unabhängig von den Anforderungen des lokalen Marktes.

Über Skylo Technologies

Skylo Technologies ist ein globaler NTN-Dienstleister mit Sitz in Mountain View, Kalifornien, der einen Dienst anbietet, der es Smartphones und IoT-Mobilgeräten ermöglicht, sich direkt über bestehende Satelliten zu verbinden. Die über Satellit angeschlossenen Geräte werden von Skylos kommerziellem NTN vRAN verwaltet und bedient, das eine auf 3GPP-Standards basierende Cloud-native Basisstation und einen Kern umfasst. Skylo arbeitet mit bestehenden Satellitenbetreibern, Netzwerkbetreibern und Geräteherstellern zusammen, um Abonnenten eine orts- und zeitunabhängige Konnektivitätslösung zwischen terrestrischen und Satellitennetzwerken bereitzustellen. Skylo konzentriert sich darauf, vernetzte Dienste für Menschen im Freien und vernetzte Arbeitsabläufe für Maschinen bei der Arbeit in kritischen Branchen wie der Landwirtschaft, der Schifffahrt, der Logistik, dem Bergbau und anderen zu ermöglichen, zusätzlich zu Geräten für den Massenmarkt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.skylo.tech, kontaktieren info@skylo.tech, oder folgen uns auf LinkedIn und Twitter.

