München (ots) -- Familie Weiß in Feierlaune: Virginia, Ayvabelle und Daymian haben Geburtstag- Ist Virginia schwanger? Ein Test soll Klarheit bringen- Doppelfolge von "Willkommen bei Familie Weiß" am 4. Dezember, ab 20:15 Uhr bei RTLZWEIIn der Großfamilie Weiß geht es drunter und drüber: Bei den acht Familienmitgliedern gibt es immer etwas zu feiern. Dieses Mal stehen gleich drei Geburtstage im Mittelpunkt: Virginia, Daymian und Ayvabelle laden zur großen Gartenparty ein. Doch damit nicht genug: Auch ein Hochzeitstag sorgt für Wirbel, denn Andrew hat ihn leider vergessen. Kann er das wiedergutmachen? Während das Familienchaos tobt, gibt es noch eine spannende Neuigkeit: Virginia hegt den Wunsch nach weiterem Familienzuwachs und macht einen Schwangerschaftstest. Ob sich die Familie über positiven Nachwuchs freuen darf? "Willkommen bei Familie Weiß" ist am 4. Dezember 2024, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.Familie Weiß plant eine riesige Geburtstagfeier für drei Familienmitglieder. Die Ehrengäste sind Virginia, Daymian und Baby Ayvabelle. Die Organisation könnte nicht stressiger für die Sechsfach-Mama sein - auch weil alles perfekt sein muss, bevor die ersten Gäste erscheinen. Keine leichte Aufgabe für alle Beteiligten, da können schon einmal die Fetzen fliegen.Mit dem Feiern ist noch lang nicht Schluss. Virginia und Andrew hatten vor kurzem Hochzeitstag. Da Andrew ihn vergessen hat, plant er nun eine romantische Überraschung für seine Frau. Kann Virginia ihm diesen Fauxpas verzeihen?Außerdem: Virginia und Andrew wünschen sich Nachwuchs und Virigina ist richtig aufgeregt, ob es direkt funktioniert hat. Zusammen machen die Eltern einen Schwangerschaftstest. Ist Baby Nummer Sieben bereits auf dem Weg?"Willkommen bei Familie Weiß" - Ausstrahlung der Doppelfolgen am 4. Dezember 2024 ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Nach der Ausstrahlung sind die Episoden sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Das Format wird von filmpool entertainment GmbH produziert.Über "Willkommen bei Familie Weiß":"Willkommen bei Familie Weiß" ist eine neue Doku-Soap, die das Leben der achtköpfigen Familie Weiß auf Zypern dokumentiert. Mit viel Herz und Humor zeigt die Serie den Alltag der Familie, die vor großen Entscheidungen steht und gemeinsam alle Höhen und Tiefen des Familienlebens meistert. Die Doku-Soap beleuchtet die Herausforderungen und Freuden einer Großfamilie und bietet spannende sowie emotionale Einblicke in ihr turbulentes Leben.