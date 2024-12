Im aktuellen See-Report haben die VON POLL IMMOBILIEN Experten die Preisentwicklung von Wohnimmobilien rund um Deutschlands schönste, bekannteste Seen unter die Lupe genommen. Der Bericht zeigt, wo die Preise am stärksten gestiegen oder aber gar gesunken sind. Immobilien am oder in unmittelbarer Nähe eines Sees sind heiß begehrt, haben sie aufgrund ihrer Lage doch einen ganz besonderen Reiz. Bei Immobilien in erster See-Reihe, gegebenenfalls sogar mit eigenem Seezugang, handelt es sich um absolute ...

