Berlin (ots) -Wer sich freiwillig engagiert, erhält viel zurück und kann bei wichtigen Themen aktiv mitgestalten. Daran erinnert der Internationale Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember. Auch die Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) basiert auf ehrenamtlichem Engagement: Mit ihrer gemeinwohlorientierten Arbeit engagieren sich die Mitglieder von Vertreterversammlung und Vorstand für die Sicherheit der über drei Millionen Versicherten in der Bau- und Reinigungsbranche.Als gesetzliche Unfallversicherung lebt die BG BAU von der Mitbestimmung, denn für sie gilt das Prinzip der Selbstverwaltung. Ausgeübt wird die Selbstverwaltung zu gleichen Teilen von Vertreterinnen und Vertretern der Versicherten und Arbeitgeber. Sie alle kommen selbst aus der Praxis und kennen deshalb die branchenspezifischen Bedürfnisse der Unternehmen und ihrer Beschäftigten. Im Austausch mit den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BG BAU engagieren sich die gewählten Mitglieder der Selbstverwaltung für einen praxisnahen Arbeits- und Gesundheitsschutz.Bauunternehmer Walter Sailer, amtierender Vorstandsvorsitzender, sagt: "Das gemeinsame Ziel, mehr Sicherheit auf Baustellen und in den baunahen Dienstleistungen zu erreichen, macht unsere Unfallversicherungsgemeinschaft aus, den Zusammenhalt und die Stärke der BG BAU. Um den Arbeitsschutz in der Bauwirtschaft weiter voranzubringen, brauchen wir Lösungen, die in der Praxis funktionieren. Hier setzen wir als Selbstverwaltung an, denn unsere Entscheidungen wirken sich unmittelbar auf die Arbeit der BG BAU aus. Deshalb schauen wir uns auch ganz genau an, wie zeitgemäße und praxistaugliche Arbeitsschutzinstrumente aussehen können. Gleichzeitig ist es wichtig, den Nutzen von Arbeitsschutz und der gesetzlichen Unfallversicherung deutlich zu machen."Mathias Neuser, alternierender Vorstandsvorsitzender und Vertreter der Versichertenseite, betont: "Auf Baustellen oder in der Gebäudereinigung zu arbeiten, darf kein Gesundheitsrisiko sein. Darum setze ich mich vor allem für die Belange der Beschäftigten ein, für gesunde und sichere Arbeitsplätze, für gute Versicherungsleistungen und für eine gezielte Prävention. Denn nur gesunde Arbeitsplätze sind auch gute Arbeitsplätze. Wir alle wollen weniger Arbeitsunfälle und dass die Beschäftigten durch ihre Arbeit nicht krank werden. Darum brauchen wir einen konsequenten Arbeitsschutz, bei dem sich alle an die Regeln halten."Die Selbstverwaltung der BG BAU besteht aus dem Vorstand und der Vertreterversammlung. In den Selbstverwaltungsorganen sind die Arbeitgeber- und Versichertenseite gleichgewichtig vertreten. Gemeinsam geben sie die Ziele für die Arbeit der hauptamtlichen Verwaltung vor und setzen wichtige Impulse für den Arbeitsschutz sowie zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz. Sie entscheiden eigenverantwortlich über die Angelegenheiten und Leistungen der BG BAU, unter anderem über den Gefahrtarif oder Leistungen der Rehabilitation und der Renten. Die Selbstverwaltung verabschiedet außerdem den Haushalt und kontrolliert die Arbeit der BG BAU, insbesondere der Hauptgeschäftsführung. Ähnlich wie in einem Parlament werden die wichtigsten Themen von den ehrenamtlichen Mitgliedern in Ausschüssen behandelt, zum Beispiel im Präventionsausschuss oder in den Widerspruchsausschüssen, wo über Widerspruchsanträge der Versicherten entschieden wird. Basierend auf dem demokratischen Prinzip der Selbstverwaltung entscheiden hier Menschen mit praktischen Erfahrungen und Sachverstand. 