Bad Berka (ots) -Das Lungenkrebszentrum der Zentralklinik Bad Berka "LuKreZIA" wurde erneut als Lungenkrebszentrum nach den Anforderungen der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert. Bei dem zweitägigen besonders umfangreichen Vorort-Audit wurden die Versorgungsqualität und die Versorgungsabläufe umfassend beurteilt. Insbesondere gibt es hohe Anforderungen an das gesamte Spektrum der Diagnostik und Therapie beim Lungenkarzinom sowie an die Tumornachsorge."Die Auszeichnung ist eine schöne Anerkennung für die Arbeit aller Berufsgruppen, denn unser gemeinsames Ziel ist die optimale Behandlung und größtmögliche Sicherheit unserer Patienten. Ein breites Spektrum an Diagnostik und modernste Therapiemöglichkeiten, auch mit Zugang zu innovativen Arzneimitteln unter Studienbedingungen, haben die Möglichkeiten der Behandlung immer weiter verbessert", so der Leiter des Lungenkrebszentrums und Chefarzt der Klinik für Onkologie, Dr. Ekkehard Eigendorff.Jährlich werden an der Zentralklinik mehr als 250 Patienten mit neu diagnostizierten Lungenkrebs im Lungenkrebszentrum "LuKreZIA" behandelt, welches seit mittlerweile zehn Jahren zertifiziert ist. Die Zentralklinik ist regional und überregional für die qualitativ hochwertige Behandlung von Lungenkrebspatienten bekannt und bietet sowohl robotische Operationsverfahren als auch innovative Studienkonzepte mit modernsten Therapien für Tumorpatienten an.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad Berka | Medien und KommunikationAnke GeyerT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5923126