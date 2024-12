Frankfurt am Main (ots) -- "Green & Clean Power Sources" verfügt über eine "behind-the-meter"-Solaranlage mit einer Leistung von 105 MW sowie über ein 160 MWh Batteriespeichersystem- Es wird zunächst das benachbarte Hybar, ein Betonstahlwerk zum Recycling von Metallschrott, mit Strom versorgen.Das neu gegründete Unternehmen Green & Clean Power LLC (GCP) hat bekannt gegeben, dass es erfolgreich eine Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von rund 300 Millionen US-Dollar für den Bau und Betrieb einer Anlage zur Erzeugung und Batterie-Speicherung von Solarenergie auf einem fast 500 Hektar großen Grundstück in Osceola, Arkansas, aufgenommen hat. Die KfW IPEX-Bank stellt ca. 165 Mio. USD für die Baufinanzierung zur Verfügung, wobei Aurora Energy Research als Marktberater fungierte. Das Arkansas Teacher Retirement System (ATRS) hat eine zusätzliche Finanzierungszusage in Höhe von 100 Millionen Dollar gegeben. Die Anlage von GCP befindet sich bereits im Bau und soll bis Herbst 2025 fertiggestellt werden."Nachhaltige Produktion und Recycling von Stahl spielt eine Schlüsselrolle bei der globalen Dekarbonisierung", sagte Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Nach unserer Finanzierung für das Betonstahlwerk Hybar im Jahr 2023 freuen wir uns, nun auch die saubere Stromversorgung für dieses Vorzeigeprojekt zu unterstützen. Mit dieser Finanzierung unterstreichen wir erneut unser Engagement für Projekte, die zur weltweiten Transformation in eine klimaneutrale Zukunft beitragen.""Die nachhaltige Stahlerzeugung hat weiterhin bedeutende Auswirkungen auf den Bundesstaat Arkansas", sagte Mark White, Executive Director des Arkansas Teacher Retirement System. "Wir freuen uns, dieses neue Unternehmen zu unterstützen, weil wir wissen, dass es unserem Staat, unserer Umwelt und vor allem unseren Mitgliedern zugutekommt."GCP wird zunächst sein Schwesterunternehmen Hybar LLC mit erneuerbarer elektrischer Energie versorgen, die "behind-the-meter", d.h. am Ort der Verwendung, auch produziert wird. Hybar LLC ist ein angrenzendes, im Bau befindliches Betonstahlwerk, das Schrott recycelt und nach der Inbetriebnahme im Sommer 2025 eine große Palette an ertragreichem Bewehrungsstahl produzieren wird, der vor allem für große Infrastrukturprojekte verwendet werden soll.Es wird erwartet, dass GCP etwa 40 % des gesamten jährlichen Stromverbrauchs von Hybar decken wird. Unter den richtigen Bedingungen können Hybar und interessierte Kunden sicher sein, dass der für den Betrieb des Werks verwendete Strom zu 100 % aus erneuerbaren Quellen stammt, so dass Hybar Kunden mit ehrgeizigen Netto-Null-Zielen bedienen kann. Die Kombination aus 100 % recycelten Rohstoffen (Schrott) und dem Zugang zu großen Mengen erneuerbarer Energie wird Hybar als Stahlproduzent mit einer der niedrigsten, wenn nicht sogar der niedrigsten Scope-1- und Scope-2-Emissionen der Welt positionieren."Im Gegensatz zu anderen Industrieunternehmen, die zur Kompensation des Kohlenstoffausstoßes in Projekte zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien investieren, die Hunderte von Kilometern von ihrem nächsten Betrieb entfernt sind, wird die von GCP erzeugte und gespeicherte Solarenergie direkt mit Hybar verbunden sein. Soweit wir wissen, ist dies die erste Anlage für erneuerbare Energien in der Branche, die ein Stahlwerk mit Solarstrom versorgt, der hinter dem Zähler erzeugt wird", sagte Ari Levy, Partner bei Global Principal Partners und CFO von GCP und Hybar. "Der Zugang zu erneuerbaren Energien war eine wichtige Komponente der Hybar-Mission und wir schätzen das Engagement der KfW IPEX-Bank, ATRS und der Investmentgruppe, die Hybar bei der Einführung von Green & Clean Power unterstützt haben."Pressekontakt:Dela StrumpfE-Mail: dela.strumpf@kfw.deTel.: +49 69 7431-2984www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69662/5923121