Frankfurt (www.fondscheck.de) - Sechs neue ETFs sind in den Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt gekommen. Darunter Tracker der US-Mega-Caps und einmal der breite US-Aktienmarkt ohne die Mega-Caps sowie zwei Geldmarkt-ETFs, so die Deutsche Börse AG.Der Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF investiere in ein konzentriertes Portfolio aus den derzeit 37 größten US-Unternehmen wie Apple, Nvidia und Microsoft. ...

