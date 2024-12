© Foto: Cigdem Simsek - picture alliance / Zoonar

Die Anleger belohnen die starken Zahlen und die guten Aussichten von Marvell. Auch der CEO ist äußert zuversichtlich.CEO Mark Murphy läutet für Marvell eine neue Wachtumsära ein. In den USA gibt es eine Redewendung, die nennt sich "Murphys Gesetz", hierzulande größtenteils bekannt geworden durch Hollywoods Dino-Klassiker Jurassic Park. Es besagt: Wenn etwas schiefgehen soll, dann sucht sich das Schiefgehen schon seinen Weg. Oder positiver formuliert: Was passieren kann, wird passieren. Aufgrund der starken Zahlen von Marvell, kann man auf den positiven Ausgang setzen. Die Aktie stieg nach den starken Zahlen nachbörslich um rund 8 Prozent und startet auch am Mittwoch auf grünem Terrain. Der …