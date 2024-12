Wiesbaden (ots) -Kundinnen und Kunden der R+V Lebensversicherung AG erhalten im Jahr 2025 eine Gesamtverzinsung von bis zu 3,05 Prozent.Für die Safe+Smart-Produktfamilie, in der die R+V ihre wichtigsten Produkte mit Garantiebestandteilen bündelt, liegt die Gesamtverzinsung für das sichere Kapital im kommenden Jahr bei bis zu attraktiven 3,05 Prozent. Für die R+V-AnsparKombi Safe+Smart beträgt diese im Neugeschäft 3,05 Prozent (2024: 3,00 Prozent), für die R+V-AnlageKombi liegt sie im Neugeschäft unverändert bei 3,00 Prozent.Safe+Smart ist eine Rentenversicherung, die dem Kunden durch eine flexiblere Kapitalanlage Chancen auf eine höhere Rendite bietet. Bei Safe+Smart fließt mindestens die Hälfte jedes Beitrags in das sichere Kapital. Mit dem übrigen Chancen-Kapital investiert der Kunde zu gleichen Teilen in die Aktienindizes DAX, Euro Stoxx 50 und MSCI World. Safe+Smart gibt es als AnsparKombi für einen laufenden Beitrag von mindestens 25 Euro im Monat oder als AnlageKombi für einen Einmalbeitrag von mindestens 5.000 Euro.Trotz sinkender Marktzinsen weiterhin attraktive Gesamtverzinsung"Trotz des aktuell wieder sinkenden Zinsniveaus bieten wir unseren Kundinnen und Kunden in der Lebensversicherung auch im kommenden Jahr eine attraktive Gesamtverzinsung. Damit sind wir ein verlässlicher Partner unserer Versicherten beim Aufbau ihrer Altersvorsorge", betont die Vorstandsvorsitzende der R+V Lebensversicherung AG, Claudia Andersch. "Darüber hinaus können die Sparer bei Safe+Smart zusätzlich zum attraktiv verzinsten sicheren Kapital über das Chancen-Kapital an der Entwicklung der Aktienmärkte partizipieren."Pressekontakt:Frank SengerKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-5205E-Mail: frank.senger@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61791/5923164