Kali Metals: hochgradige Schätze in Sweetwater

Kali Metals hat mit den neuesten Explorationsergebnissen im Sweetwater-Gebiet bedeutende Fortschritte gemeldet. Besonders hervorzuheben sind Zinnoxid-Gehalte von bis zu 8 %, begleitet von seltenen Metallen wie Tantal und Niob, sowie wirtschaftlich attraktive Lithiumvorkommen mit bis zu 1,54 % Li2O. Die Kombination aus hochgradiger Mineralisierung, moderner Technologie und historischem Abbaupotenzial positioniert Sweetwater als eines der spannendsten Explorationsgebiete für kritische Metalle. Hochgradige Zinn- und Seltene-Metalle-Funde Das Sweetwater-Gebiet, Teil des größeren Jingellic-Projekts in New South Wales, hat sich durch herausragende Explorationsergebnisse als ein vielversprechender Standort für kritische Metalle hervorgetan. Kali Metals gab bekannt, dass 21 Gesteinsproben außergewöhnlich hohe Konzentrationen von bis zu 8 % Zinnoxid (SnO2) aufwiesen - ein Wert, der die durchschnittlichen Anforderungen für wirtschaftlich rentable Lagerstätten deutlich übertrifft, da diese in der Regel bei etwa 0,5 % bis 1,0 % SnO2 liegen. Zinn, das vor allem aus dem Mineral Kassiterit gewonnen wird, ist essenziell für die Elektronikindustrie, insbesondere in der Produktion von Lötmitteln für Halbleiter.



Zusätzlich zu Zinn wurden in den Proben bemerkenswerte Konzentrationen von Tantal (bis zu 560 ppm) und Niob (bis zu 490 ppm) identifiziert. Diese seltenen Metalle sind von entscheidender Bedeutung für die Herstellung von Hochleistungskondensatoren und Speziallegierungen, was das Sweetwater-Gebiet für die Industrie besonders interessant macht. Die Ergebnisse dieser Analysen unterstreichen das Potenzial des Gebiets für moderne Exploration und seine strategische Bedeutung für die Gewinnung kritischer Metalle. Grober Kassiterit (Zinnoxid, eingekreist) aus zwei Hauptzonen im Sweetwater-Gebiet: a) Mullengandra (Probe SWR007) und b) McLurg's (Probe SWR012) Lithium und Pegmatitzonen Im Sweetwater-Gebiet hat Kali Metals neben Zinn und Selten metallen auch bedeutende Lithiumvorkommen identifiziert. Besonders hervorzuheben ist die "Giant Pegmatite", deren Lithiumgehalt mit bis zu 1,54 % Li2O als wirtschaftlich attraktiv gilt. Zum Vergleich: Viele wirtschaftlich rentable Lagerstätten weisen Lithiumgehalte zwischen 0,8 % und 1,2 % Li2O auf. Die Präsenz von Lithium-Cäsium-Tantal-Pegmatiten (LCT), die essenziell für die Batterieproduktion sind, bestätigt das hohe Potenzial der Region.



Ein weiteres bedeutendes Vorkommen ist die "BFG Pegmatite", bestehend aus zwei Gängen mit einer Gesamtlänge von 1 Kilometer. Diese wurde mithilfe moderner LiDAR-Technologie identifiziert, die hochpräzise topografische Daten liefert und sowohl historische Abbauorte als auch neue Pegmatitzonen sichtbar machte. Diese Technologie ermöglicht eine detaillierte Kartierung der Oberfläche und liefert wertvolle Hinweise für weitere Explorationen.



Die Pegmatitzonen in Sweetwater erstrecken sich über eine Länge von bis zu 2 Kilometern und eine Breite von 2 bis 20 Metern. Geologische Analysen zeigen, dass die Mineralisierung entlang des Streichens offen bleibt - ein Indikator für potenziell weitere Entdeckungen. Kali Metals setzt auf eine systematische Erkundung, die Bodengeochemie, geophysikalische Analysen und petrografische Studien kombiniert. Diese präzise Herangehensweise soll weitere Anomalien identifizieren, die auf abbauwürdige Lagerstätten hinweisen könnten, und bildet die Grundlage für zukünftige Bergbauprojekte. Lagekarte des Sweetwater-Gebiets Vielseitige Projekte in Spitzenregionen Australiens Higginsville Lithium District (Westaustralien): Mit einer Fläche von rund 1.572 km² zählt diese Region zu den vielversprechendsten Projekten. Kali hob ein Bohrergebnis hervor, das 9 Meter mit einem Gehalt von 1,11 % Li2O umfasste, darunter ein Abschnitt mit 5 Metern und 1,73 % Li2O. Lithium-Cäsium-Tantal-Pegmatite (LCT) seien für die Batterieproduktion von großer Relevanz.



Pilbara-Projekt (Westaustralien): Dank einer Partnerschaft mit SQM expandiert Kali Metals in dieser Region. Neue Explorationslizenzen erweiterten das Projektgebiet um 129 km². Kali erwarte, dass diese Region eine entscheidende Rolle für die zukünftige Lithiumproduktion spielen könnte.



Southern Lachlan Fold Belt (NSW und Victoria): Kali hebt das Potenzial für Lithium-Pegmatite in diesem Gebiet hervor. Erste Analysen wiesen auf zwei prominente Fundstellen hin, die hohe Lithiumgehalte und LCT-Mineralisierungen aufzeigten. Starke Partnerschaften und solide Finanzbasis Die Zusammenarbeit mit SQM, einem führenden Unternehmen im Lithiumsektor, verschaffe Kali Metals nicht nur technische Expertise, sondern sichere auch die Finanzierung wichtiger Explorationsprojekte. SQM habe sich verpflichtet, bis 2026 mindestens 4,25 Millionen AUD zu investieren. Mit einem Kassenbestand von 9,6 Millionen AUD sei Kali Metals bis mindestens 2025 finanziell abgesichert, was der strategischen Weiterentwicklung der Projekte zugutekommen dürfte. Zukunftsaussichten im Markt für kritische Metalle Der Markt für Lithium und Zinn werde laut Unternehmensangaben von der steigenden Nachfrage in der Batterie- und Elektronikproduktion angetrieben. CEO Paul Adams sehe eine mögliche Erholung der Lithiumpreise innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate, was zusätzliche Chancen eröffnen könnte. Kali Metals plane, seine Explorationsaktivitäten in Sweetwater, Higginsville und Pilbara weiter zu intensivieren, um hochwertige Ziele für zukünftige Bohrprogramme zu identifizieren. Ziel sei es, sowohl die eigene Position als auch das Interesse potenzieller Partner zu stärken. Enthaltene Werte: US8336351056,AU0000305468

