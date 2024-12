Bitcoin Kurs Prognose: Vorsicht! Neue Korrektur überfällig?

In den letzten 24 Stunden erholt sich Bitcoin wieder um 1,5 Prozent. Die Marktkapitalisierung nähert sich wieder der magischen Marke von 2 Billionen US-Dollar. Der Bitcoin-Kurs notiert bei 97.000 US-Dollar, immer noch knapp unter dem historischen Meilenstein von 100.000 US-Dollar. Bis dato weiteten sich Gewinnmitnahmen nicht aus. Es schien so, als stände ausreichend Kapital an der Seitenlinie bereit, um Rücksetzer schnell zu kaufen.

Doch droht nun eine neue Korrektur? Einige On-Chain-Daten indizieren derweil, dass eine Abkühlung des Bitcoin-Markts wahrscheinlicher wird.

Bitcoin Crash: Kommt jetzt die Korrektur?

Der führende Krypto-Analyst Jamie Coutts beschäftigt sich in einer neuen Prognose mit dem aktuellen Stand des Bitcoin-Bullenmarkts. Bitcoin habe in seinem aktuellen Marktzyklus bereits bedeutende Gewinne erzielt, wobei sich der Wert seit dem Tiefpunkt verfünffacht hat. Dennoch bleibe Potenzial für weiteres Wachstum bestehen, da Faktoren wie steigende Liquidität und globale Adoptionsraten positiv wirken. Eine wesentliche Einschränkung ergibt sich jedoch aus der Tatsache, dass Bitcoin laut einer Kombination von Bewertungsmetriken - darunter MVRV, Puell Multiple, LT SOPR und NUPL - die 75-Prozent-Marke erreicht hat. Diese Schwelle deutet historisch auf Phasen erhöhter Volatilität hin.

Die Metriken kombinieren unterschiedliche Marktindikatoren: MVRV misst die relative Bewertung von BTC, das Puell Multiple reflektiert Miner-Einnahmen, LT SOPR analysiert das Gewinnniveau von Langzeit-Inhabern, während NUPL Netto-Gewinn- oder Verlustphasen darstellt. So habe Bitcoin zwar weiteres Aufwärtspotenzial, stehe jedoch an einem kritischen Punkt im Zyklus.

The easy money in Bitcoin from this cycle has been made (5x off the lows). I still believe there is more upside based on liquidity and global adoption. This hasn't changed, but I also recognise that we have now crossed the 75th percentile for a composite of several valuation… pic.twitter.com/YeOMdkn8ZT - Jamie Coutts CMT (@Jamie1Coutts) December 4, 2024

Liquidität und globale Adoption bleiben wesentliche Kurstreiber für Bitcoin, da sie die Nachfrage erhöhen und die Marktstabilität fördern. Die zunehmende Akzeptanz als Wertspeicher und Zahlungsmittel stärkt langfristige Fundamentaldaten. Gleichzeitig dürfen Bewertungssignale in dieser Phase nicht außer Acht gelassen werden. Indikatoren wie MVRV und NUPL deuteten zuletzt an, dass Bitcoin sich in einem fortgeschrittenen Stadium des Marktzyklus befindet, in dem das Potenzial für kurzfristige Gewinne begrenzter wird. Während die langfristige Bitcoin Kursprognose bullisch ausfällt, müssen kurzfristig Rücksetzer eingeplant werden.

Technisch befindet sich der Bitcoin aktuell in einer konsolidierenden Formation. Sollte BTC jedoch nach unten ausbrechen, könnte ein weiterer Kursrutsch auf 90.000 US-Dollar folgen.

Key support level to watch for Bitcoin $BTC! If it breaks, then $90,000. pic.twitter.com/GhcXprZoB9 - Ali (@ali_charts) December 3, 2024

Bitcoin Alternative: Crypto All-Stars über 8,3 Mio. $ - Presale endet in 2 Wochen

Krypto-Presales erleben weiterhin eine wachsende Beliebtheit, insbesondere in Phasen gesteigerter Risikobereitschaft unter Anlegern. Dann diversifizieren Anleger über Bitcoin hinaus und akkumulieren auch spekulative Coins. Projekte mit innovativen Konzepten stehen dabei besonders im Fokus. Eines dieser Projekte ist Crypto All-Stars, das mit seinem Presale bereits über 8,3 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Die Idee kombiniert die Attraktivität von Meme-Coins mit fortschrittlichen Staking-Funktionen. Der Presale endet in etwa zwei Wochen, was interessierten Anlegern noch Zeit bietet, den nativen STARS Token zu einem fixen Preis zu erwerben.

Im Zentrum von Crypto All-Stars steht das MemeVault. Dies ist eine speziell entwickelte Plattform, die das Staking von Meme-Coins vereinfacht. Nutzer haben hier die Möglichkeit, Tokens wie Shiba Inu, Floki oder Bonk effizient zu verwalten. Mithilfe des innovativen ERC-1155-Standards wird das gleichzeitige Staking mehrerer Tokens ermöglicht. Dieses System zeichnet sich durch Benutzerfreundlichkeit und eine hohe Effizienz aus. Zum Start der Plattform wird die Unterstützung für elf Meme-Coins angeboten, während Erweiterungen durch weitere Projekte bereits geplant sind. Zudem ist das MemeVault mit populären Blockchains wie Ethereum, Binance Smart Chain und Solana kompatibel.

Der STARS Token übernimmt dabei eine zentrale Rolle. Dieser dient nicht nur als Staking-Belohnung, sondern bietet durch seine duale Funktion weitere Vorteile. Anleger können sowohl von klassischen Staking-Möglichkeiten profitieren als auch den Token direkt einsetzen, um zusätzliche Renditen zu erzielen. Bereits jetzt sind für das Staking von STARS attraktive jährliche Renditen von bis mehr als 250 Prozent verfügbar.

Der Presale bietet Investoren die Möglichkeit, frühzeitig von der Entwicklung dieses Projekts zu profitieren. Unterstützt werden Transaktionen mit Ethereum, USDT, BNB und verschiedenen Meme-Coins. Über die offizielle Website können Anleger mit einem kompatiblen Wallet in wenigen Minuten STARS Tokens erwerben. Doch in rund zwei Wochen endet der Vorverkauf.

Mit der bevorstehenden Einführung im Dezember und einer wachsenden Community ist Crypto All-Stars eines der spannendsten Projekte im Bereich der Meme-Coins.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.