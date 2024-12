Münster (ots) -Das hat es bei Eurojackpot noch nie gegeben: Auch nach 17 Ziehungen der aktuellen Jackpotphase ist der MEGA-Jackpot der europäischen Lotterie noch nicht vergeben. An Nikolaus befinden sich zum siebten Mal hintereinander 120 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse.So lange ist ein Jackpot noch nie stehengeblieben: Zu Nikolaus, am kommenden Freitag (6. Dezember), geht der MEGA-Jackpot mit 120 Millionen Euro in die siebte Runde. In 17 Ziehungen ist der Jackpot nicht geknackt worden, somit versuchen Spielteilnehmer aus 19 europäischen Ländern zum 18. Mal den ersten Rang bei Eurojackpot zu treffen. Das hat es noch nie zuvor gegeben. Bisher wurde der Topf spätestens nach der 17. Ziehung geleert. Vielleicht bringt der Nikolaustag ein Quäntchen Glück und ein überraschendes Geschenk für einen oder mehrere Tipper.Sieben neue MillionäreDie Gewinnzahlen 7, 20, 23, 24, 37 und die Eurozahlen 4 und 10 konnte kein Tipper am Dienstag (3. Dezember) vorweisen. Hohe Gewinne wurden dennoch ausgezahlt. Sieben Spielteilnehmer aus Niedersachsen (2 x), Nordrhein-Westfalen, Dänemark (3 x) und Polen können trotz des trüben Dezemberwetters strahlen. Sie trafen die gut gefüllte zweite Gewinnklasse und erhalten ein vorweihnachtliches Geschenk über jeweils 3.623.125,90 Euro. In diesem Jahr sind durch Eurojackpot insgesamt 114 Personen zu Millionären geworden und weitere 740 Tipper haben Hochgewinne im sechsstelligen Bereich erhalten. (Stand 4.12.2024)Höchster Jackpot im zweiten RangIn der zweiten Gewinnklasse gibt es sogar einen Rekord: Dort geht es erstmalig um rund 28 Millionen Euro. So voll war der Topf im zweiten Rang bisher noch nie. Somit können Spielteilnehmer mit fünf richtigen Gewinnzahlen und nur einer passenden Eurozahl auch hier einen prall gefüllten Jackpot abräumen (Jackpot-Chance 1:7 Mio.).Nächste ChanceAm kommenden Freitag (6. Dezember) gibt es die nächste Chance auf den MEGA-Jackpot in Höhe von 120 Millionen Euro (Jackpot-Chance 1:140 Mio.). Im zweiten Gewinnrang geht es dann um rund 28 Millionen Euro (Jackpot-Chance 1:7 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5923221