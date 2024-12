Stuttgart (ots) -"Abnehmen ist schwer" - eine Überzeugung, die sich in die Köpfe vieler Menschen eingebrannt hat. Dass dem jedoch nicht so ist, beweist Ernährungsexperte Alexander Seifried in seinem Buch "Bauch weg, Schmerz frei": Seiner Ansicht nach kann jeder mit dem richtigen Wissen Gewicht verlieren. Welche Mythen und Missverständnisse zum Thema Abnehmen er dabei gezielt entkräften möchte, erfahren Sie hier.Wer abnehmen möchte, steht oft vor der Herausforderung, alte Gewohnheiten zu ändern. Doch worauf kommt es wirklich an - auf gesunde Ernährung, natürliche Lebensmittel oder regelmäßigen Sport? Viele, die den Versuch wagen, jedoch keine nachhaltigen Ergebnisse sehen, beginnen schnell, an sich selbst zu zweifeln. "Menschen, die trotz Anstrengungen nicht abnehmen, sind häufig überzeugt, dass ihr Stoffwechsel eingeschlafen ist oder ihre Hormone eine Gewichtsabnahme erschweren", erklärt Ernährungs- und Abnehmexperte Alexander Seifried. "Der wahre Grund für den ausbleibenden Erfolg liegt jedoch oft in fehlerhaften Herangehensweisen, die den Gewichtsverlust blockieren. Solange diese Blockaden nicht gelöst wurden und hartnäckige Abnehmmythen den Alltag bestimmen, bleibt das Wunschgewicht außer Reichweite.""Die Wahrheit ist: Jeder kann abnehmen - unabhängig von körperlichen Beschwerden oder großen Veränderungen im Lebensstil", verrät der Experte weiter. In seinem Buch "Bauch weg, Schmerz frei" vermittelt Alexander Seifried Abnehmwilligen die Grundlagen von Ernährung und Gewichtsreduktion. Er ist überzeugt: Bereits kleine Veränderungen können das Leben erheblich erleichtern. Dazu ist es wichtig, sich von Abnehmmythen und Missverständnissen zu lösen. Welche dieser Mythen die Menschen besonders beeinflussen und wie sie einfach widerlegt werden können, hat Alexander Seifried im Folgenden zusammengefasst.Mythos 1: Abnehmen geht nur mit gesunder ErnährungWer abnehmen will, kann das nur durch gesunde Ernährung, während auf Fast-Food und Co. zu verzichten ist, oder? Falsch! Tatsächlich spielt für den reinen Gewichtsverlust die Art der Kalorienquelle keine entscheidende Rolle, sondern allein die Kalorienbilanz, also die zugeführten Kalorien minus die verbrauchten Kalorien. Ist die Bilanz am Ende des Tages ausgeglichen, also gleich null, wird man sein Gewicht halten, ist sie allerdings positiv, hat man mehr Kalorien zu sich genommen, als man verbraucht - die überschüssige Energie wird dann man meist in Form von Körperfett gespeichert. Wer abnehmen möchte, muss in ein Kaloriendefizit kommen: Dieses erreicht man, wenn die Menge an verbrauchten Kalorien höher ist als die zugeführten Kalorien - die Kalorienbilanz fällt dann also negativ aus und der Körper zieht sich die "fehlende" Energie aus Speichern wie dem Körperfett und man nimmt automatisch ab. Es ist daher nicht sinnvoll, Lebensmittel in "Schlankmacher" oder "Dickmacher" einzuteilen und sich so auch den Genuss kalorienhaltiger Lebensmittel zu verwehren. Stattdessen ist allein das Kaloriendefizit entscheidend, mit Maß und Ziel dürfen es also auch einmal weniger gesunde Lebensmittel sein.Für einen gesunden Körper gilt es allerdings auf eine ausgewogene Ernährung zu achten: Denn eine ausgewogene Versorgung mit allen wichtigen Nährstoffen ermöglicht nicht nur eine nachhaltigere Gewichtsabnahme, sondern verbessert auch das allgemeine Wohlbefinden. Insbesondere Mikronährstoffe und Ballaststoffe sind hierbei unverzichtbar und sollten in keiner ausgewogenen Ernährung fehlen.Mythos 2: Abnehmen geht nur mit viel SportEbenso verbreitet ist die Annahme, dass Abnehmen nur mit Sport funktioniert. Dieser Gedanke ist nachvollziehbar, schließlich erhöht Sport den Kalorienverbrauch und hilft so dabei, eine negative Kalorienbilanz zu erreichen. Natürlich ist das eine Methode, um ein Kaloriendefizit zu erreichen, notwendig ist sie allerdings nicht, schließlich lässt sich dieses auch allein über die Ernährung erreichen. Dabei ist dieser Weg sogar vergleichsweise einfacher, da sich über die Ernährung weit mehr Kalorien einsparen lassen, als dass sich diese mit Sport verbrennen lassen.Natürlich bietet Sport abseits des Abnehmens weitere Vorteile für die Gesundheit, weshalb Sport aus vielen Gründen auf jeden Fall ratsam ist. Sport ist allerdings nicht die entscheidende Komponente, um abzunehmen, kann aber dabei unterstützen, sein Kaloriendefizit zu erhöhen und sich so auch einmal größere Ausnahmen in der Ernährung zu erlauben und trägt zusätzlich zu einem gesunden Körper bei. Wichtig hierbei: Das Kaloriendefizit darf - ohne Ausgleich der Kalorien - allerdings nicht zu groß sein, denn dann läuft man Gefahr, nicht nur Fett, sondern auch Muskelmasse abzubauen. Zusätzlich kann ein zu großes Kaloriendefizit den Stoffwechsel verlangsamen: Wird dem Körper dauerhaft zu wenig Energie zugeführt, werden andere Körperfunktionen und die Leistungsfähigkeit zu stark eingeschränkt.Mythos 3: Natürliche Lebensmittel als GeheimwaffeNatürliche Lebensmittel sind nicht automatisch förderlich für den Gewichtsverlust. Viele Menschen verbinden den Begriff "natürlich" mit positiven Eigenschaften, da uns Aspekte der Natur wie Sonnenschein und blühende Blumen oft angenehm erscheinen. Doch die Natur bringt auch weniger angenehme Erscheinungen wie Unwetter und Krankheiten hervor. Übertragen auf Lebensmittel bedeutet das: Nur weil ein Lebensmittel natürlich ist, ist es nicht zwangsläufig gesünder als andere oder wirksamer beim Abnehmen.Ein Beispiel hierfür ist Bio-Dinkelpasta: Obwohl sie als besonders naturbelassen gilt und möglicherweise zu einem stabilen Blutzuckerspiegel beitragen kann, enthält sie dennoch ähnlich viele Kalorien wie herkömmliche Pasta. Ein weiteres Beispiel sind Süßungsmittel: Während Zucker oft als gesundheitlich schädlich gilt, liefert Süßstoff zumindest keine zusätzlichen Kalorien.In der Natur finden sich neben wertvollen Nährstoffen außerdem auch Giftstoffe und schädliche Substanzen. Diese häufige Verwechslung von Natürlichkeit mit "Gutsein" wird als "naturalistischer Fehlschluss" bezeichnet. Der Glaube, dass etwas gut ist, nur weil es natürlich ist, führt zu einem logischen Irrtum: Nicht alles Natürliche ist gut, und nicht alles Künstliche ist schlecht. Entscheidend sind die wissenschaftlich belegten Wirkungen, unabhängig von der Herkunft.Mythos 4: Eingeschlafener StoffwechselEs kann äußerst frustrierend sein, wenn Menschen die Motivation zum Abnehmen aufbringen, aber keine Erfolge sehen. Häufig suchen sie dann online nach Erklärungen und stoßen dabei auf eine Vielzahl potenzieller Ursachen. Besonders verbreitet ist der Glaube, dass ein "eingeschlafener" Stoffwechsel oder eine Hormonstörung den Gewichtsverlust verhindert. Tatsächlich hängt eine erfolgreiche Gewichtsabnahme jedoch nicht direkt vom Stoffwechsel oder von Hormonen ab. Entscheidend ist die Kalorienbilanz: Wenn die Kalorienbilanz stimmt, verliert jeder an Gewicht. Die Geschwindigkeit und Leichtigkeit der Abnahme mögen von individuellen Faktoren beeinflusst werden, doch mit einer negativen Kalorienbilanz kann jeder erfolgreich Gewicht verlieren.Alexander Seifried führt seine Teilnehmer auf einen neuen LebenswegIn seinem Buch "Bauch weg, Schmerz frei" vermittelt Alexander Seifried die grundlegenden Ernährungsprinzipien für eine erfolgreiche Gewichtsabnahme. 