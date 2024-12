Hamburg/Lagos (ots) -Mehr als 64 Mio. Nigerianer wickeln ihre Bankgeschäfte heute über Konten ab, die mit Hilfe innovativer Biometrie besonders geschützt sind. Die Lösung hat Deutschlands führender Hersteller für biometrische Identifizierungssysteme, die DERMALOG Identification Systems GmbH mit Sitz in Hamburg, entwickelt.Im Jahr 2015 implementierte DERMALOG für 23 nigerianische Banken sowie die Zentralbank des Landes ein biometrisches System, das Bankkunden bei der Eröffnung eines Kontos mit Fingerabdruck und Gesicht registriert. Bei anschließenden Transaktionen wie Ein- und Auszahlungen können sich die Kunden mit Hilfe ihrer biometrischen Merkmale schnell und sicher verifizieren.Die von DERMALOG entwickelte Identitätsprüfung kommt in Nigeria landesweit zum Einsatz und leistet einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Betrugsdelikten im Bereich der Finanzdienstleistungen. Zugleich schützt das System die Kontoinhaber vor unbefugtem Zugriff auf ihr Erspartes. Darüber hinaus ermöglicht die Lösung Nigerias Bürgern den vereinfachten Zugang zu wirtschaftlicher Teilhabe und stellt damit einen bedeutenden Schritt hin zu mehr finanzieller Inklusion dar."Seit zehn Jahren leistet unsere innovative Technik einen wichtigen Beitrag zu mehr Sicherheit in Afrikas größter Volkswirtschaft. Unsere Zusammenarbeit mit dem nigerianischen Bankensektor ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie Biometrie den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen des Alltags erleichtern und gleichzeitig einen bedeutenden Beitrag zu deren Sicherheit leisten kann", sagt DERMALOG-Geschäftsführer Günther Mull.DERMALOG ist Deutschlands Pionier für Biometrie und der größte deutsche Hersteller biometrischer Systeme. Das 1995 gegründete Unternehmen entwickelt Identifizierungslösungen im Bereich der Fingerabdruck-, Gesichts- und Iriserkennung. Die Technik von DERMALOG kommt inzwischen weltweit in mehr als 100 Ländern bei 260 Behörden und Unternehmen zum Einsatz, beispielsweise bei Grenzkontrollen, der Ausstellung von Personalausweisen und im Bankwesen.Pressekontakt:Sven BöcklerMedia Relationsinfo@dermalog.comTel.: +49 (0)40 413 227 - 0www.dermalog.comOriginal-Content von: DERMALOG Identification Systems GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8896/5923311