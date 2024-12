Die Gewinner von gestern bleiben die Gewinner von morgen Während die 20.000er Marke für alle Beobachter eine große Rolle spielt und Medienaufmerksamkeit erlangt, interessiert die eigentlichen Akteure am Finanzmarkt die runde Zahl nur wenig, wenn sie weiteren Anlagebedarf sehen und haben. Und den haben sie zumindest in den Aktien, die den DAX bereits in den vergangenen 12 Monaten nach oben getrieben haben. Es sind die Schwergewichte SAP, Siemens, Münchener Rück, Allianz und Rheinmetall, die mindestens ...

