DJ MARKT USA/Leichtes Plus vor Powell-Rede

Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street zur Wochenmitte starten. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite hatten am Dienstag neue Rekorde erreicht, da die Investoren immer zuversichtlicher werden, dass die Federal Reserve in zwei Wochen eine Zinssenkung vornehmen wird. Fed-Funds-Futures zeigen an, dass Händler nun eine 74-prozentige Chance auf eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte sehen, nach 59 Prozent vor einer Woche. Es wäre die dritte Zinssenkung in Folge und würde die Zinsen in diesem Jahr um insgesamt 100 Basispunkte senken.

Vor diesem Hintergrund wird auf die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell im Handelsverlauf geachtet. Diese dürften auf Hinweise in Bezug auf den weiteren Zinskurs der Fed abgeklopft werden. Desweiteren im Fokus steht dann der US-Arbeitsmarktbericht für November am Freitag. Daneben stehen in der kommenden Woche noch neue Inflationsdaten auf der Agenda. Ein über den Erwartungen liegender Beschäftigungsbericht oder eine über den Prognosen liegende Inflation könnten die Notenbanker dazu bewegen, eine Zinssenkungspause einzulegen.

Der Future auf den S&P-500 steigt aktuell um 0,2 Prozent.

Für Bewegung könnte vorbörslich auch der ADP-Arbeitsmarktbericht sorgen, der als Indikator für den offiziellen Bericht am Freitag gilt. Daneben stehen der Auftragseingang der Industrie für Oktober, der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe im November und der Einkaufsmanager Service in zweiter Veröffentlichung für November auf der Agenda.

Bei den Einzelwerten schießt die Salesforce-Aktie vorbörslich um 13,6 Prozent nach oben. Der SAP-Wettbewerber hat die Umsatzprognose für das Gesamtjahr erhöht, nachdem die Umsätze im dritten Quartal die Analysten-Erwartungen übertroffen haben. Gewinnseitig schnitt Salesforce im dritten Quartal derweil unter den Schätzungen der Wall Street ab. Der Umsatz im Quartal erreichte 9,44 (Vorjahr: 8,72) Milliarden Dollar, gegenüber einer Konsensschätzung von 9,35 Milliarden.

Unitedhealth (-0,7%) zeigt sich zuversichtlich für 2025. Der US-Krankenversicherer rechnet für 2025 mit einem Umsatz von 450 bis 455 Milliarden Dollar. Der Factset-Analystenkonsens steht derzeit bei 428,7 Milliarden Dollar. Beim Gewinn je Aktie geht der Konzern von 28,15 bis 28,65 Dollar aus, auf bereinigter Basis von 29,50 bis 30,00 Dollar. Analysten rechnen mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 29,92 Dollar.

