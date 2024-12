METZINGEN (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat des Modekonzerns Hugo Boss will weiter an seinen heftig kritisierten Vorstandsvorsitzenden Daniel Grieder festhalten. Der Verdacht einer "Verletzung von insiderrechtlichen Vorschriften" sei unberechtigt, teilte der MDax-Konzern am Mittwoch in Metzingen als Reaktion auf Vorwürfe der vergangenen Tage mit. Der Aufsichtsrat habe daher Grieder sein Vertrauen ausgesprochen. An der Börse zog die Hugo-Boss-Aktie daraufhin um drei Prozent an, nachdem der Kurs in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck geraten war und zeitweise zweistellig verloren hatte.

Zuvor hatte unter anderem die österreichische "Kronen-Zeitung" über den angeblichen Geheimplan von Grieder und dem Unternehmer René Benko berichtet. So sollte laut Zeitung Einfluss auf das Unternehmen genommen werden. Die Hugo-Boss-Pressestelle wollte hierzu keine Stellung beziehen. Auf Anfrage der Zeitung wollten sich dazu Grieder als auch Benkos Anwalt nicht äußern./ngu/stk