Uslar (ots) -Am 28. November wurde in Düsseldorf der 17. Deutsche Nachhaltigkeitspreis (DNP) verliehen. Insgesamt 100 Unternehmen, die in ihren jeweiligen Branchen wegweisende Beiträge zur Transformation der deutschen Wirtschaft leisten, erhielten die Auszeichnung. Unter den Preisträgern ist auch der niedersächsische Dienstrad-Leasinganbieter Bikeleasing-Service.In der Branchenkategorie "Leasing und Vermietung" überzeugte der Bikeleasing-Service die Fachjury nicht nur durch das Dienstrad-Leasingmodell, sondern auch durch sein nachhaltiges, unternehmerisches Handeln. "Als Dienstrad-Anbieter ist die Förderung nachhaltiger Mobilität unser wichtigster Antrieb. Darüber hinaus beeinflusst das Konzept der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit alle Bereiche unseres Unternehmens", erläutert Gründer und CEO Bastian Krause.Bikeleasing-Service setzt auf umfassendes NachhaltigkeitskonzeptRessourcenschonung, Nutzung erneuerbarer Energien, Vermeidung unnötiger Abfälle, effiziente Prozesse und Arbeitsbedingungen, die im Einklang mit den Menschen stehen, gehören zum Selbstverständnis des Bikeleasing-Service und werden in alle unternehmerischen Entscheidungen mit einbezogen. Am Standort im südniedersächsischen Uslar hat der Dienstrad-Lesasinganbieter einen Neubau mit innovativem Energie-Management und nachhaltigem Gesamtkonzept, das den Bau aus nachwachsenden Rohstoffen und flexibler Raumgestaltung für unkomplizierte Nachnutzung beinhaltet, errichtet. Zudem wird ausschließlich selbstgewonnener Sonnenstrom und 100 % Ökostrom genutzt. In der hauseigenen Kantine wird überwiegend mit regionalen Lebensmitteln gekocht und dank Vorbestellung per App kaum etwas weggeworfen.Seiner sozialen Verantwortung kommt der Bikeleasing-Service unter anderem mit flexibler Arbeitszeiteinteilung, Remote-Work, Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz, Gleichberechtigung und fairer Bezahlung sowie unbefristeten Arbeitsverträgen nach. Im Sinne der ökonomischen Nachhaltigkeit setzt das Unternehmen auf Transparenz, unternehmerische Stabilität sowie gesundes Wachstum und hat an sich selbst den Anspruch, ein dauerhaft verlässliches Gegenüber für Mitarbeiter, Kunden und Partner zu sein.Auszeichnung bestärkt Engagement des Bikeleasing-Service"Die Auszeichnung mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ist für uns eine großartige Anerkennung. Sie bestätigt uns in unserem Engagement und zeigt, dass unsere Anstrengungen im Bereich Nachhaltigkeit geschätzt werden", freut sich Bikeleasing-CMO Axel Hillebrandt, der den Preis in Düsseldorf entgegennahm. Jessica Baldreich, CSR-Managerin beim Bikeleasing-Service, ergänzt: "Darüber hinaus gibt uns der Preis die Möglichkeit, unsere Botschaft weiter zu verbreiten. Es ist eine Chance, unser Netzwerk im CSR-Management auszubauen und unsere Ansätze weiterzuentwickeln."Bikeleasing-Service trotz Kritik am DNP stolz auf AuszeichnungDie Freude über die Auszeichnung wurde jedoch durch einen gemeinsamen Bericht des Nachrichten-Magazins "Spiegel" und des Online-Magazins "Flip" überschattet. Auch der Bikeleasing-Service habe sich mit der Kritik auseinandergesetzt, erklärt Bastian Krause: "Selbstverständlich nehmen wir die Vorwürfe ernst und haben unseren Umgang damit intern diskutiert. Wir selbst stehen für Transparenz und Glaubwürdigkeit und erwarten diese Werte auch von einer Organisation, die eine solche Auszeichnung vergibt." Gleichzeitig ist der Bikeleasing-Service von seinen eigenen Nachhaltigkeits-Bestrebungen und der Grundidee der Auszeichnung überzeugt. "Wir sind nichtsdestotrotz stolz über die Wertschätzung, die uns durch den DNP zugutegekommen ist. Die Auszeichnung rückt viele nachhaltige Initiativen verschiedener Branchen und Unternehmen in den öffentlichen Fokus und wir hoffen, dass dadurch Inspiration und Motivation für andere entsteht", erklärt Axel Hillebrandt.Über den Bikeleasing-ServiceSeit 2015 gehört der Bikeleasing-Service zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstrad-Leasing. Das Unternehmen sticht im Wettbewerb nicht nur durch das reine Leasing von Fahrrädern hervor, sondern beeindruckt vor allem mit einem umfassenden Servicepaket. Besonders die hausinterne Schadensabteilung und der weitreichende Versicherungsschutz setzen neue Standards im Kundenservice.Dieses Konzept findet großen Anklang: Über 70.000 Unternehmen mit mehr als 3,6 Millionen Mitarbeitern im deutschsprachigen Raum setzen bereits auf die Leistungen des Bikeleasing-Service. Dank eines beständig wachsenden Netzwerks von mittlerweile 8.000 lokalen Bikeleasing-Partnerhändlern und ausgewählten Onlinehändlern können Kunden ihr persönliches Dienstrad bequem auswählen.An den Unternehmensstandorten in Uslar, Vellmar, Berlin, München, Freiburg, Landshut und Innsbruck sind zurzeit rund 400 Dienstrad-Begeisterte beschäftigt.