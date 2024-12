FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Festhalten des Aufsichtsrates an Daniel Grieder hat am Mittwoch der Erholung der Hugo-Boss-Aktien neuen Rückenwind gegeben. Anleger reagierten positiv darauf, dass das Gremium dem Konzernchef trotz der in den vergangenen Tagen aufgekommenen Vorwürfe das Vertrauen aussprach. Mit einem Anstieg um bis zu 3,8 Prozent auf 35,88 Euro sprang der Kurs gegen Mittag auf ein Tageshoch. Im Laufe des Morgens hatten die Aktien nach einer Kaufempfehlung der Baader Bank schon an ihre Vortagsgewinne angeknüpft, doch zeitweise schien die Wirkung davon zu versiegen.

In der Vorwoche waren die Aktien binnen weniger Tage um mehr als 20 Prozent eingeknickt, mitunter wegen der Unsicherheit um den Vorstandschef. Hugo Boss teilte am Mittwoch mit, der Verdacht einer "Verletzung von insiderrechtlichen Vorschriften" sei unberechtigt.

Im Dezember sind die Aktien auf Stabilisierungskurs, auch angetrieben von optimistisch werdenden Analystenstimmen. Nach der Kaufempfehlung, die es am Vortag von der UBS gab, legte die Baader Bank eine solche nach. UBS-Analystin Susy Tibaldi rechnet 2025 mit einer Neubewertung des Modekonzerns. Der Baader-Experte Volker Bosse sprach von einer "günstigen Einstiegsgelegenheit"./tih/jha/