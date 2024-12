J.P. Morgan Asset Management hat heute den 10. aktiven Anleihen-ETF gelistet und zeigt damit erneut Innovationsstärke: Der JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF (Ticker: JPHY) ist die erste aktive Strategie des Hauses mit Fokus auf Hochzinsanleihen. JPHY ist ab sofort an der Deutschen Börse Xetra, an der London Stock Exchange, der Borsa Italiana und der SIX Swiss Exchange handelbar. Wie J.P. Morgan Asset Management in einem kürzlich veröffentlichen Whitepaper analysiert, wächst der globale Markt der Anleihen-ETFs stetig. Bis ...

