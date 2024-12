Münster (ots) -Noch nie stand der Eurojackpot so lange bei seinem Limit von 120 Millionen Euro. Auch im sechsten Versuch mit der maximalen Summe konnte bei der Ziehung am 3. Dezember kein Spielteilnehmer alle sieben Gewinnzahlen richtig vorhersagen. Die zweite Gewinnklasse machte dennoch einen Tipper aus NRW zum Millionär.Der zweite JackpotBei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag wurden in Helsinki die Gewinnzahlen 7, 20, 23, 24 und 37 sowie die Eurozahlen 4 und 10 gezogen. Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen hatte fünf Zahlen und eine der zwei Eurozahlen bei seinem Internettipp richtig vorausgesagt. Damit war er einer von sechs Spielteilnehmern, die einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse landeten und sich nun ca. 25,4 Millionen Euro teilen dürfen. Die exakt 3.623.125,90 Euro werden zudem noch an Tipper aus Dänemark (3x), Niedersachsen (2x) und Polen ausgezahlt.Hochgewinn im RheinlandEinen weiteren Hochgewinn erzielte ein Eurojackpotspieler im dritten Gewinnrang. Obwohl der Tipper aus dem Raum Köln keine der beiden Eurozahlen traf, reichten fünf richtige Tipps im Feld 5aus50 für einen Gewinn von 131.361,80 Euro. Auch dieser Spielteilnehmer fand sein Glück mit einem Internet-Tipp. Die gleiche Summe geht zudem an 16 weitere Spielteilnehmer aus insgesamt vier Ländern: Deutschland (11x), Norwegen (2x), Polen (2x) und einmal Niederlande.Jackpot am FreitagDie Jackpot-Jagd geht somit am 6. Dezember weiter. Am Nikolaus-Tag gibt es erneut die Chance auf die 120 Millionen Euro. Zudem sind ca. 28 Millionen Euro in der zweiten Gewinnklasse zu holen. Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.westlotto.de.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5923365