DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILSMUCKER -J.M.- 15/45 JM2H US832696AP30 04.12.2024 HZE/EOTJ.M.SMUCKER 21/41 US832696AV08 04.12.2024 HZE/EOTJ.M.SMUCKER 23/28 US832696AW80 04.12.2024 HZE/EOT