Cham (ots) -- Neuer Skoda Elroq ist "Lieblingsauto der Schweiz 2025"- Zum fünften Mal in Folge holt sich Skoda den Titel "Lieblingsauto der Schweiz"- Das vollelektrische Skoda Kompakt-SUV überzeugt noch vor der Schweizer Markteinführung- Über 10'000 Leserinnen und Leser stimmten für ihr Lieblingsauto abAm 2. Dezember 2024 fand zum vierzehnten Mal die renommierte Preisverleihung zum "Schweizer Auto des Jahres 2025" statt. Bei der beliebten Leserwahl zum "Lieblingsauto der Schweiz 2025" triumphierte der vollelektrische Skoda Elroq, welcher erst kürzlich Weltpremiere feierte, und holte sich in einem starken Teilnehmerfeld von insgesamt 44 Automobil-Neuheiten den ersten Platz. Bereits zum fünften Mal in Folge holt sich ein Skoda Modell den begehrten Titel "Lieblingsauto der Schweiz".Die Schweizer Illustrierte führte zusammen mit Carmarket, Blick, L'illustré, La Domenica und dem SonntagsBlick am 2. Dezember 2024 bereits zum vierzehnten Mal die schweizweit renommierte Verleihung "Schweizer Auto des Jahres 2025" durch. Aus über 44 Automobil-Neuheiten überzeugte der vollelektrische Skoda Elroq die über 10'000 Leserinnen und Leser aus der gesamten Schweiz und kann sich "Lieblingsauto der Schweiz 2025" nennen.Bei allen nominierten Fahrzeugen handelte es sich um neue Modelle, die 2024 auf dem Schweizer Markt lanciert wurden oder bis spätestens März 2025 bestellt werden können. Der neue Skoda Elroq, welcher erst im Oktober 2024 seine Weltpremiere feierte, brillierte in einem starken Teilnehmerfeld und holt sich den renommierten Titel.Paulo Fernandes, Head of Sales Skoda Schweiz, welcher den Preis entgegennahm, freut sich: "Fünf Mal nacheinander wird ein Skoda zum Lieblingsauto der Schweiz gewählt. Wirklich unglaublich! Die Freude und Dankbarkeit ist riesig." Denn bereits zum fünften Mal erreicht ein Skoda Modell den ersten Platz bei der beliebten Leserwahl. Nach dem Octavia, dem Enyaq, dem Enyaq Coupé und dem Kodiaq holt sich dieses Jahr der Skoda Elroq den Titel "Lieblingsauto der Schweiz 2025". Paulo Fernandes fügt an: "Vor gut zwei Monaten hat der Skoda Elroq seine Weltpremiere gefeiert und die Schweizer Markteinführung steht erst noch bevor, doch bereits jetzt dürfen wir uns über zahlreiche positive Rückmeldungen zum Elroq freuen. Als erstes vollelektrisches Modell im Segment der Kompakt-SUV erfüllt der Elroq die individuellen Mobilitätsbedürfnisse unserer Schweizer Kundschaft auf gesamter Linie. Funktionales Design, genügend Reichweite, Einsatz nachhaltiger Materialien und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sind nur einige Highlights, welche dieses Modell so besonders machen."Der neue Skoda Elroq: ein neues Kapitel der Elektromobilität im beliebten Segment der Kompakt-SUVDer neue Skoda Elroq ist das erste rein elektrische Modell der tschechischen Marke im wichtigen Segment der Kompakt-SUV. Gleichzeitig setzt er als erstes Serienmodell die neue Skoda Designsprache Modern Solid um. Sie verbindet Robustheit, Funktionalität und Authentizität. Der Elroq bietet umfassende Antriebs- und Batterieoptionen, die mehr als 560 Kilometer1 Reichweite im WLTP-Zyklus ermöglichen. Zur umfangreichen Serienausstattung gehören unter anderem eine Rückfahrkamera, der Proaktive Insassenschutz, Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner (Side Assist), 13-Zoll-Infotainmentbildschirm und SmartLink. In der Schweiz liegt der Einstiegspreis für den Elroq 60 bei CHF 36'300.-2.Skoda bietet den Elroq in der Schweiz mit zwei Batteriegrössen an. Die Batterie des mit Heckantrieb ausgestatteten Elroq 60 liefert mit 63 kWh (59 kWh netto) genug Energie für mehr als 400 Kilometer1 Aktionsradius. Der Elroq 85x mit einer Batteriekapazität von 82 kWh (77 kWh netto) hat - zusätzlich zum Heckmotor - einen weiteren Motor an der Vorderachse und verfügt damit über Allradantrieb. Der Elroq 85 erzielt eine maximale Reichweite von mehr als 560 Kilometern1 im WLTP-Zyklus. Mit Laderaten von bis zu 175 kW an DC-Schnelladestationen lädt die im Elroq 85x und Elroq 85 eingesetzte Batterie in 28 Minuten von zehn auf 80 Prozent auf. Die kleineren Batterien der heckgetriebenen Version Elroq 60 lässt sich sogar noch schneller nachladen, nämlich in 25 Minuten oder weniger.Geräumiger Innenraum mit nachhaltigen Materialien und neuen Simply-Clever-DetailsDer Elroq bietet ein äusserst geräumiges Interieur. Die 470 Liter Kofferraumvolumen stellen einen Spitzenwert im Segment dar. Bei umgeklappten Rücksitzen wächst das Platzangebot auf bis zu 1'580 Liter. Für das Interieur der Design Selections setzt Skoda auf eine Vielzahl innovativer Materialien. Hinzu kommen neue Simply-Clever-Details wie praktische Ablagefächer mit insgesamt 48 Liter Volumen und ein Aufbewahrungsnetz für das Ladekabel unter der Hutablage.1 Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Aussentemperatur, Witterungsverhältnissen, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Einsatz von Komfort- und Nebenverbrauchern, Vortemperierung und Anzahl der Mitfahrenden/Zuladung, Auswahl des Fahrprofils, Bereifung und Topografie.2 Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG inkl. 8.1% MwSt. Änderungen vorbehalten.Pressekontakt:Sandra ZippoPR SkodaT +41 56 463 98 07 / skoda.pr@amag.chwww.skoda.ch / www.skodapress.chOriginal-Content von: SKODA / AMAG Import AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014155/100926576