DOW JONES--Der französische Premierminister Michel Barnier steht am Mittwoch vor einem entscheidenden Misstrauensvotum, das seine Regierung zu Fall bringen und Frankreichs Bemühungen, seine öffentlichen Finanzen wieder auf Kurs zu bringen, zunichtemachen könnte. Barniers Regierung ist selbst im Falle eines Zusammenbruchs befugt, Notmaßnahmen zu verabschieden, die den diesjährigen Haushalt bis in die ersten Monate des Jahres 2025 verlängern würden, um einen Regierungsstillstand zu vermeiden. Dennoch ist die Abstimmung, nur drei Monate nach Barniers Amtsantritt, ein Zeichen dafür, wie festgefahren die französische Politik ist.

Barnier trat am Dienstagabend im nationalen Fernsehen auf, um die zerstrittene Nationalversammlung des Landes zu bitten, sich hinter ihn zu stellen, und warnte vor Marktturbulenzen, sollten die Abgeordneten seine Regierung zu Fall bringen.

Französische Aktien sind in den letzten Wochen stark gefallen, und der Aufschlag, den Investoren für langfristige Staatsanleihen verlangen, ist auf den höchsten Stand seit der Schuldenkrise in der Eurozone im Jahr 2012 gestiegen. Frankreichs Zinssatz hat in den letzten Tagen den von Griechenland in den Schatten gestellt.

"Die Auswirkungen dieser politischen Instabilität werden Sie sofort an den Zinssätzen sehen, die uns erdrücken", sagte Barnier. Frankreich gibt für den Schuldendienst, der 112 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts ausmacht, mehr aus als für seinen gesamten Verteidigungshaushalt.

Barniers Hauptgegnerin bei dem Misstrauensvotum ist die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen. Sie und ihre Verbündeten verfügen über 140 Abgeordnete in der Nationalversammlung mit 577 Sitzen. Le Pen hat versprochen, für den Misstrauensantrag zu stimmen, der am Mittwoch von einer Allianz linker Parteien eingereicht wurde, die insgesamt 192 Abgeordnete umfasst, von den Sozialisten bis zu den Linken. Macrons zentristische Abgeordnete und die Konservativen von Barniers Partei kommen auf 210 Abgeordnete.

Le Pens Partei hat ebenfalls einen Misstrauensantrag für Mittwoch eingereicht, für den es unwahrscheinlich ist, dass er außerhalb ihrer Partei und ihrer rechtsextremen Verbündeten Stimmen erhält. Für die Verabschiedung einer der beiden Maßnahmen wären 288 Stimmen erforderlich - da einige Sitze unbesetzt sind - und die Regierung Barnier würde zum Rücktritt gezwungen.

