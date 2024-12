"Der Aktionärsbrief"

www.bernecker.info

Mit 71,37 $ hat die Aktie des "Big Data"-Unternehmens gestern einen neuen Rekordkurs markiert. Auslöser: Palantir hat von der US-Bundesregierung die FedRAMP High-Autorisierung für seine Cloud-Dienste erhalten. Diese Zertifizierung ermöglicht es Bundesbehörden, besonders sensible, nicht klassifizierte Daten mit Palantirs Cloud-Angeboten zu verarbeiten. Damit stärkt Palantir seine Position als vertrauenswürdiger Anbieter sicherer Cloud-Dienste. Zu den zertifizierten Plattformen gehören AIP, Foundry, Gotham und Apollo.CTO Akash Jain betonte, dass die Zertifizierung die Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden vertieft, die für mehr als die Hälfte des Umsatzes von Palantir verantwortlich sind. Sie öffnet zudem neue Chancen im öffentlichen Sektor und unterstreicht Palantirs Engagement für höchste Sicherheitsstandards.Ein Teil des jüngsten Kursanstiegs geht aber auch auf Spekulationen zurück, wonach Palantir in den Nasdaq-100-Index aufgenommen werden könnte. Darüber wird am 13. Dezember entschieden.Nur wer sich nicht vor hohen Bewertungen scheut (KGV per 2025: 151), sollte überhaupt ein Investment in Palantir in Betracht ziehen.Oliver Kantimm, RedaktionBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.