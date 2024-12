Köln (ots) -Simon Oslender aus Aachen erhält den WDR Jazzpreis 2025. Der 26-jährige Pianist, Organist, Keyboarder und Komponist überzeugte die Jury mit seiner außergewöhnlichen künstlerischen Entwicklung, seiner internationalen Bühnenpräsenz und seiner Bedeutung für die Jazzszene in NRW. Oslender hat in seinen jungen Jahren bereits mit Jazz-Größen wie Bill Evans und Wolfgang Haffner, sowie der WDR Big Band zusammengearbeitet. Sein aktuelles Album hat er gemeinsam mit Schlagzeug-Legende Steve Gadd herausgebracht. Außerdem würdigt die Jury seine Verdienste um die Hammond-Orgel, die er mit einem neuen Sound einer jungen Generation zugänglich mache. Der WDR Jazzpreis ist mit 10.000 Euro dotiert und mit einer gemeinsamen Produktion der WDR Big Band verbunden.NachwuchspreisDer Nachwuchspreis geht an die MKS Big Band der Musik- und Kunstschule Duisburg, unter der Leitung von Rüdiger Testrut. Seit über 25 Jahren begeistert sie mit breitem Repertoire und ist wesentlicher Bestandteil der regionalen Kulturszene. Junge Talente werden durch die Nachwuchs-Bigband "Muskito BeeBee", unter der Leitung von Markus Krieger, gefördert. Mit der Verleihung unterstreicht der WDR den Stellenwert von Nachwuchsförderung und musikalischer Exzellenz in Nordrhein-Westfalen.LebenswerkDen Preis für sein Lebenswerk bekommt Götz Alsmann. Seit 40 Jahren prägt er als Musiker, Entertainer und Moderator den WDR und die deutsche Musiklandschaft mit ansteckender Leidenschaft für den Jazz. Mit Charme und unverwechselbarer Stilistik bewahrt er nicht nur die Tradition des Jazz, sondern bringt sie auf Bühnen und Bildschirmen einem breiten Publikum nahe.WDR 3-Programmchef Matthias Kremin: "Der WDR Jazzpreis ist eine Bühne für die Vielfalt und Strahlkraft des Jazz in NRW. Mit Simon Oslender ehren wir ein junges Ausnahmetalent, mit der MKS Big Band eine beeindruckende Nachwuchsarbeit - und mit Götz Alsmann eine Ikone, die den Jazz in Deutschland über Generationen hinweg geprägt hat. Seine Liebe zur Musik und seine Fähigkeit, Menschen dafür zu begeistern, sind Vorbild und Inspiration zugleich."Die Verleihung des WDR Jazzpreises findet am 23. Mai 2025 um 19 Uhr im Ebertbad, Oberhausen statt. Simon Oslender wird dort zusammen mit der WDR Big Band unter der Leitung von Jörg Achim Keller auftreten. Durch den Abend führt Preisträger und Moderator Götz Alsmann.Ab 20 Uhr wird die Veranstaltung live übertragen in der Sendung WDR 3 Konzert, in der WDR 3 App, sowie im Livestream der WDR Big Band auf wdr-bigband.de, Facebook und YouTube. Im Anschluss sendet das WDR Fernsehen das Preisträgerkonzert.Tour: WDR Big Band mit Simon Oslender- 22. Mai 2025, 20 Uhr: Münster, LWL-Museum für Kunst und Kultur- 23. Mai 2025, 19 Uhr, Ebertbad Oberhausen: Verleihung WDR Jazzpreis- 24. Mai 2025, 20 Uhr: Paderborn, Heinz Nixdorf MuseumsForumInformationen zum Ticketverkauf gibt es über www.jazz.wdr.de und die Tickets für die Konzerte an allen bekannten VorverkaufsstellenWDR JazzpreisDer WDR Jazzpreis zeichnet Musiker:innen aus, deren Arbeits- oder Lebensmittelpunkt in Nordrhein-Westfalen liegt. Die Jury besteht aus Veranstaltern und Protagonist:innen der Jazzszene NRWs, der WDR 3 Jazzredaktion und der WDR Big Band. Partner des WDR Jazzpreises 2025 sind die Jazzförderung Rhein-Ruhr/MercatorJazz Duisburg, das Ebertbad Oberhausen, Jazzclub und Kulturamt Paderborn sowie das LWL-Museum und das Internationale Jazzfestival Münster.Weitere Informationen zu den Preisträger:innen des WDR Jazzpreises über wdr.de/k/jazzpreis und wdr3.de sowie am WDR 3 Servicetelefon: 0221 / 56789333.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: www.presse.WDR.de (http://www.presse.wdr.de/)Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5923450