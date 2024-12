HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für 1&1 von 23,50 auf 19,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Mobilfunker mache Fortschritte beim Netzausbau, schrieb Analyst Simon Stippig in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Komplexität des Projekts trete aber immer wieder zutage./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2024 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005545503