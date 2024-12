Social-Commerce-Unternehmen im Nahrungsergänzungsmittel- und Kosmetikbereich präsentiert Bericht für 3. Quartal 2024

LR Health Beauty, führendes, digitales Social-Commerce-Unternehmen in Europa, hat seinen Quartalsbericht für das 3. Quartal 2024 veröffentlicht und konnte eine Bestätigung des Wachstumstrends verkünden. Das auf Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte spezialisierte Unternehmen konnte seinen Umsatz im dritten Quartal um 7,2 auf 69,4 Mio. EUR deutlich erhöhen. Zu diesem Ergebnis haben vor allem die hohe Nachfrage nach der neuen dekorativen Kosmetiklinie LR ZEITGARD Signature sowie der große Zustrom neuer Vertriebspartner dank der Neuausrichtung des Karriereplans beigetragen.

The company headquarters of LR Health Beauty in Ahlen, Germany. (Photo: Business Wire)

Einführung dekorativer Kosmetiklinie unterstützt Wachstumstrend

Im Oktober erweiterte LR Health Beauty sein Produktsortiment um die Make-up-Linie LR ZEITGARD Signature, deren Einführung als eine der erfolgreichsten Produktlaunches in die Unternehmensgeschichte eingeht. Sie knüpft damit nahtlos an die allesamt gelungenen Markteinführungen der jüngeren Vergangenheit an.

Dass die neue Produktlösung auf großen Anklang stoßen wird, war für CEO und Sprecher der Geschäftsführung Dr. Andreas Laabs klar: "Wir haben in den vergangenen Jahren verstärkt wahrgenommen, dass der Wunsch unserer Partnerschaft nach einer erstklassigen Make-up-Linie immer größer geworden ist. Mit LR ZEITGARD Signature gehen wir nun auf dieses Bedürfnis ein." Das Sortiment, das aus insgesamt 19 hochqualitativen Produkten besteht, überzeugt Vertriebspartner und Kunden durch die Kombination aus pflegenden Texturen und innovativen Technologien.

Neuausrichtung des Karriereplans sorgt für Zustrom an Vertriebspartnern

Darüber hinaus tragen der signifikante Zuwachs neuer Vertriebspartner und die erfolgreiche Weiterentwicklung bestehender Vertriebskarrieren zum erfolgreichen Wachstum des Ahlener Unternehmens bei. Diese Entwicklung begründet sich in der vollzogenen Neuausrichtung des Karriereplans für Vertriebspartner. Dieser bietet der LR Partnerschaft einerseits mehr Sicherheit beim Geschäftsaufbau und schafft andererseits attraktivere Anreize zur Weiterentwicklung der eigenen Selbstständigkeit.

LR Health Beauty bereitet sich auf zukünftiges Wachstum vor

Mit der neuen Marke LR ZEITGARD Signature und der Neuausrichtung des Karriereplans stellt das Unternehmen wichtige Weichen für eine nachhaltige, profitable Entwicklung für die Zukunft. Auch mit dem neuen Logistikzentrum am Ahlener Standort, das im Oktober 2024 in Betrieb genommen wurde, rüstet sich LR für künftiges Wachstum. Ein State-of-the-art-Lagersystem sorgt dabei für Effizienzgewinne und verbessert die Skalierungsmöglichkeiten. "Wir haben in diesem Jahr wichtige Impulse auf den Weg gebracht, die im kommenden Jahr ihre gesamte Wirkkraft entfalten werden. Vor diesem Hintergrund sind wir für ein noch erfolgreicheres Jahr gut aufgestellt", berichtet Andreas Laabs.

Der Bericht zum 3. Quartal 2024 ist auf der Website des Unternehmens unter https://ir.lrworld.com/ verfügbar.

LR Gruppe

Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool "LR neo" der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.

LR ist seit 1985 als "People Business", bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.

Aktuell zählt LR rund 1.200 Mitarbeiter und hunderttausende registrierte Community-Mitglieder.

