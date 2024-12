Wien (www.fondscheck.de) - Abschied nach über 30 Jahren - Invesco bekommt einen neuen CIO - FondsnewsFür viele Marktteilnehmer in der Fondsbranche ist er längst so etwas wie eine Institution, so die Experten von "FONDS professionell".Im Grunde sei das kein Wunder, denn Bernhard Langer sei mehr als drei Jahrzehnte in diversen Leitungsfunktionen in Diensten des US-Asset-Managers Invesco gestanden. Anfang des kommenden Jahres werde er den Stab an seinen Nachfolger Erhard Radatz, derzeit noch Global Head of Portfolio Management des Unternehmens, übergeben, wie FONDS professionell vorab habe erfahren können. ...

