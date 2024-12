DJ Deutscher Automarkt schrumpft im November leicht

DOW JONES--Der deutsche Automarkt ist im November nur leicht geschrumpft und liegt damit auch auf Jahressicht leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt wurden vergangenen Monat 244.544 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen, ein Rückgang von 0,5 Prozent, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte. Bei den gewerblichen Zulassungen stieg das Volumen um 4,3 Prozent, bei den privaten Neuzulassungen sank die Zahl dagegen um 9,3 Prozent ab. Bezogen auf die ersten elf Monate liegt der Markt 0,4 Prozent unter Vorjahresniveau.

Unter den deutschen Marken erreichte Porsche im November ein Plus von 16,8 Prozent. Einstellige Zuwächse verzeichneten Mercedes (+5,8%) und BMW (+2,2%), VW erreichte ein Plus von 0,7 Prozent, so das KBA. Einstellige Zuwächse verzeichneten Mercedes (+5,8%) und BMW (+2,2%), VW erreichte ein Plus von 0,7 Prozent. Rückläufig waren die Neuzulassungszahlen etwa bei Audi (-19,2%), Opel (-7,5%) und Ford (-6,7%).

Der Anteil der neuzugelassenen vollelektrischen Autos (BEV) sackte um 22 Prozent auf nur noch 35.167 Elektro Pkw ab. Ihr Anteil betrug somit 14,4 Prozent, so das KBA weiter. Pkw mit Hybridantrieb waren deutlich gefragter, der Anteil kletterte um 20 Prozent auf 94.554 Autos. Die Neuzulassungen von Wagen mit Benzinantrieb sanken um 5,4 Prozent, die mit Dieselmotor um 7,5 Prozent.

December 04, 2024

